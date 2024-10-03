　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「怪颱」山陀兒將登陸！4縣市嚴防瞬間暴雨　雨勢趨緩時間點曝

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲山陀兒逼近台灣，嘉義、台南、高雄、屏東嚴防強風豪雨。（圖／翻攝NOAA）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象署預估，山陀兒3日上半天將以較弱的中颱或輕颱強度侵襲西南部地區，清晨到白天風雨持續顯著，儘管登陸後強度將迅速減弱，但嘉義、台南、高雄、屏東需嚴防短時強降雨、12級以上致災性強陣風，基隆北海岸及大台北地區則需注意東北季風與外圍環流交互作用影響，慎防風浪、颱風暴潮及海水倒灌。

氣象署技正林秉煜說明，山陀兒過去3小時強度稍微減弱，中心風速每秒38公尺，暴風圈半徑仍維持200公里，正籠罩雲林以南、台東及澎湖地區，儘管未籠罩整個台灣，但沿海風浪非常明顯，雨勢持續，其中尤以東半部、南部地區最為明顯，基隆北海岸、北部地區也不小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼山陀兒3日0點15分所在位置。（圖／中央氣象署）

▲▼1003山陀兒0015。（圖／中央氣象署）

目前山陀兒位在台灣西南方，從雨量觀測來看，台東縣2日一整天就下了905毫米，花蓮338毫米、高雄縣379毫米、屏東縣397.5毫米，連新北市都有243.5毫米。外圍環流持續南台灣及台東地區，雨勢不斷，花蓮、宜蘭和桃園以北2日晚間到3日白天也雨勢明顯。

值得注意的是，山陀兒3日上午從西南部登陸前，南部雨勢都會相當明顯，直到3日晚間或4日清晨中南部才會趨緩，但迎風面的基隆北海岸、東半部和一些北部地區，屆時仍受環流及東北季風交互作用影響，有局部大雨或豪雨。至於整體降雨趨緩，必須等到4日白天。

▼2日晚間至4日白天降雨預報。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

林秉煜指出，稍早氣象署發布豪雨特報，台東、屏東山區2日晚間到3日清晨有超大豪雨發生機會，基隆北海岸、大台北山區、花蓮山區、台南、高雄、屏東有大豪雨情形，新北、宜蘭、花蓮、雲林、嘉義、澎湖也會有豪雨。

浪況部分，目前鵝鑾鼻、小琉球、七美、馬祖、東沙島及台中沿岸已出現6公尺以上浪高，顯示山陀兒正逐漸影響台灣，各地風浪偏大。

風力方面，雲林以北、東半部、南台灣地區、澎湖及馬祖觀測到9-10級陣風，中南部及北部、東南部沿海、空曠地區及離島易有10級以上強陣風，金門、宜花地區也有較強陣風，會持續到3日。

林秉煜提醒，颱風逐漸接近、登陸在即，嘉義、台南、高雄、屏東需防範颱風10級暴風圈及中心登陸點附近12級以上致災性強陣風、短延時強降雨。

ET快訊
別再說高雄無感！「洗衣機當場被吹走」　她傻眼曝慘況
山陀兒來襲　造成2死102傷2失蹤
瑞芳「淹到小腿」　整條路都黃泥水
賴清德對柯文哲緊盯監視器「一笑置之」　黃國昌嗆：怎笑得出來？
多名警官收賄　12億不法所得被沒收！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山陀兒超詭！日本氣象廳預測登陸後「南台灣打轉」4日變熱帶低壓

「怪颱」山陀兒將登陸！4縣市嚴防瞬間暴雨　雨勢趨緩時間點曝

LIVE／山陀兒最快清晨登陸「16縣市陸警」　氣象署晚間最新說明

山陀兒挾豪雨狂轟！今日累積雨量第一名在「這縣市」

山陀兒侵台！王浩宇嗨喊「風電創紀錄」　真相揭曉

快訊／瑞芳「淹到小腿」最新災情曝光　整條路都黃泥水

山陀兒強襲「全台逾6萬戶停電」！台電：已有92％復電

山陀兒結構轉差「但南部仍要戒備」！氣象專家示警：明天是重頭戲

快訊／山陀兒豪雨持續輸出！基隆、新北4區發「淹水警戒」

北美台灣研究30年　青年線上座談探討學術研究如何連接台灣與世界

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

孫媳婦跟八旬嬤拿錢買冰　秒掏700霸氣寵人暖哭網

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

山陀兒暴力狂風！高雄大樓玻璃被吹落　路面滿地碎片

熟睡惡霸犬突「閉眼吹狗螺」　嗷嗚長達13秒！媽：中氣很足

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

山陀兒被丟包越慢越弱「崩潰路徑」曝！延遲登陸　北台猛灌強風雨

山陀兒超詭！日本氣象廳預測登陸後「南台灣打轉」4日變熱帶低壓

「怪颱」山陀兒將登陸！4縣市嚴防瞬間暴雨　雨勢趨緩時間點曝

LIVE／山陀兒最快清晨登陸「16縣市陸警」　氣象署晚間最新說明

山陀兒挾豪雨狂轟！今日累積雨量第一名在「這縣市」

山陀兒侵台！王浩宇嗨喊「風電創紀錄」　真相揭曉

快訊／瑞芳「淹到小腿」最新災情曝光　整條路都黃泥水

山陀兒強襲「全台逾6萬戶停電」！台電：已有92％復電

山陀兒結構轉差「但南部仍要戒備」！氣象專家示警：明天是重頭戲

快訊／山陀兒豪雨持續輸出！基隆、新北4區發「淹水警戒」

北美台灣研究30年　青年線上座談探討學術研究如何連接台灣與世界

以色列禁止聯合國秘書長入境　指控他未明確譴責伊朗

山陀兒超詭！日本氣象廳預測登陸後「南台灣打轉」4日變熱帶低壓

新竹色魔性侵2女「把人體當玩物」！KTV包廂掐脖逞慾　上訴判更重

山陀兒來襲也不怕！3男颱風天「基隆河淘金」

「怪颱」山陀兒將登陸！4縣市嚴防瞬間暴雨　雨勢趨緩時間點曝

前中華男籃的阿提諾回來了！　東超首戰猛砍23分14籃板仍吞敗

《進擊的巨人》聯名服飾！壁畫主題「艾連、米卡莎」帽T登場

玩夾娃娃機送iPhone！台主「已讀不回」賠錢還被判刑

以色列在黎巴嫩南部與真主黨交戰　陣亡士兵增至8人

颱風夜噩耗　資深議員病逝！震驚政界

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

生活熱門新聞

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

LIVE／山陀兒最快清晨登陸「16縣市陸警」　氣象署晚間最新說明

山陀兒結構轉差　氣象專家：明天是重頭戲

豪雨狂轟！累積雨量第一名在「這縣市」

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

山陀兒恐衝擊薪水發放！

王浩宇嗨喊「風電創紀錄」　真相揭曉

這時段最常客滿！摩鐵員工爆料：偷情居多

即／瑞芳「淹到小腿」最新災情曝光　整路黃泥水

22縣市都宣布了！全台停班課懶人包看這裡

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

螢幕截圖IG私訊「動作被曝光」　用戶超怒

即／山陀兒持續輸出！基隆、新北4區「淹水警戒」

最帥市長蔣萬安FB萬人朝聖：謝謝颱風假超人

更多熱門

相關新聞

3男趁颱風天「基隆河淘金」！

3男趁颱風天「基隆河淘金」！

颱風山陀兒來襲，3名男子今天上午在距新北市員山子分洪道約100公尺處上游河床持簡易工具淘金，警方獲報前往勸導，請不要逗留以免發生危險，3名男子也配合收拾工具後離開。

山陀兒進逼！新北10／3全天暫停垃圾收運

山陀兒進逼！新北10／3全天暫停垃圾收運

LIVE／山陀兒最快清晨登陸「16縣市陸警」　氣象署晚間最新說明

LIVE／山陀兒最快清晨登陸「16縣市陸警」　氣象署晚間最新說明

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

中颱山陀兒來襲台電台南、新營區處全力搶修維持穩定供電

中颱山陀兒來襲台電台南、新營區處全力搶修維持穩定供電

關鍵字：

山陀兒颱風颱風假

讀者迴響

熱門新聞

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

台北放3天颱風假？游淑慧：今天都停了「周四、五怎能不停」

LIVE／山陀兒最快清晨登陸「16縣市陸警」　氣象署晚間最新說明

山陀兒結構轉差　氣象專家：明天是重頭戲

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

豪雨狂轟！累積雨量第一名在「這縣市」

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

山陀兒恐衝擊薪水發放！

王浩宇嗨喊「風電創紀錄」　真相揭曉

這時段最常客滿！摩鐵員工爆料：偷情居多

台中3死火警現場照曝　600坪廠區全焦黑

更多

最夯影音

更多

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

孫媳婦跟八旬嬤拿錢買冰　秒掏700霸氣寵人暖哭網

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面