「怪颱」山陀兒將登陸！4縣市嚴防瞬間暴雨　雨勢趨緩時間點曝

▲山陀兒逼近台灣，嘉義、台南、高雄、屏東嚴防強風豪雨。（圖／翻攝NOAA）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象署預估，山陀兒3日上半天將以較弱的中颱或輕颱強度侵襲西南部地區，清晨到白天風雨持續顯著，儘管登陸後強度將迅速減弱，但嘉義、台南、高雄、屏東需嚴防短時強降雨、12級以上致災性強陣風，基隆北海岸及大台北地區則需注意東北季風與外圍環流交互作用影響，慎防風浪、颱風暴潮及海水倒灌。

氣象署技正林秉煜說明，山陀兒過去3小時強度稍微減弱，中心風速每秒38公尺，暴風圈半徑仍維持200公里，正籠罩雲林以南、台東及澎湖地區，儘管未籠罩整個台灣，但沿海風浪非常明顯，雨勢持續，其中尤以東半部、南部地區最為明顯，基隆北海岸、北部地區也不小。

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▼山陀兒3日0點15分所在位置。（圖／中央氣象署）

目前山陀兒位在台灣西南方，從雨量觀測來看，台東縣2日一整天就下了905毫米，花蓮338毫米、高雄縣379毫米、屏東縣397.5毫米，連新北市都有243.5毫米。外圍環流持續南台灣及台東地區，雨勢不斷，花蓮、宜蘭和桃園以北2日晚間到3日白天也雨勢明顯。

值得注意的是，山陀兒3日上午從西南部登陸前，南部雨勢都會相當明顯，直到3日晚間或4日清晨中南部才會趨緩，但迎風面的基隆北海岸、東半部和一些北部地區，屆時仍受環流及東北季風交互作用影響，有局部大雨或豪雨。至於整體降雨趨緩，必須等到4日白天。

▼2日晚間至4日白天降雨預報。（圖／中央氣象署）

林秉煜指出，稍早氣象署發布豪雨特報，台東、屏東山區2日晚間到3日清晨有超大豪雨發生機會，基隆北海岸、大台北山區、花蓮山區、台南、高雄、屏東有大豪雨情形，新北、宜蘭、花蓮、雲林、嘉義、澎湖也會有豪雨。

浪況部分，目前鵝鑾鼻、小琉球、七美、馬祖、東沙島及台中沿岸已出現6公尺以上浪高，顯示山陀兒正逐漸影響台灣，各地風浪偏大。

風力方面，雲林以北、東半部、南台灣地區、澎湖及馬祖觀測到9-10級陣風，中南部及北部、東南部沿海、空曠地區及離島易有10級以上強陣風，金門、宜花地區也有較強陣風，會持續到3日。

林秉煜提醒，颱風逐漸接近、登陸在即，嘉義、台南、高雄、屏東需防範颱風10級暴風圈及中心登陸點附近12級以上致災性強陣風、短延時強降雨。