山陀兒颱風進逼！新北環保局：10／3全天暫停垃圾收運

▲新北市3日全天暫停垃圾收運。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者郭世賢／新北報導

因應山陀兒颱風來襲，依據中央氣象局最新颱風測報顯示，山陀兒颱風會在2日深夜至明（3日）凌晨，以「中颱或輕颱」登陸「嘉義、台南或高雄」的陸地，為顧及市民及清潔隊員安全，3日全天暫停垃圾收運。有關垃圾車各清運路線即時動態，歡迎民眾上「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」查詢，只要輸入地址就可以輕鬆掌握垃圾車位置。

新北市環保局表示，新北市幅員廣大，颱風期間臨海地區風雨較大，為顧及民眾交付垃圾及清潔隊員收運垃圾的安全性，環保局宣布全市停收垃圾一天，但各區清潔隊仍會妥適安排機動人力，以能面對處理各項防颱應變事項及緊急機動事宜。

環保局呼籲，停收期間請勿把家中垃圾拿到街上，以免造成環境髒亂及危害公共安全。有關垃圾收運之即時訊息，將透過市府災害應變中心、環保局網站、「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」、新北i環保粉絲團、里長廣播及電視跑馬燈公告，請民眾多加留意。

環保局強調，為因應颱風季節，環保局持續加強易積淹水地區巡視及清溝工作，各區清潔隊同步完成防汛期相關的防災資源整備工作示，每逢風災侵台，近6千位清潔隊員必定會全員出動，從「防災」、「搶災」到「災後復原」，全力以赴完成各項環境維護工作。

針對此次山陀兒颱風襲台，環保局已於轄內易積淹水地區側溝再次加強檢視及清淤，同時亦已備妥資收車、垃圾車、清溝車、灑水車、鏟裝車及抓斗車等共2,501輛災後復原機具車輛，此外民間資源挖土機、大型卡車、清溝車及抓斗車等共計95部也已備妥可隨時投入防救災工作。

環保局也提醒民眾自主巡查居家周遭水溝蓋和洩水孔，如果有雜物阻塞，應儘速清除，另針對空地空屋等私領域部分，盡速前往進行清理維護，以避免風雨期間的豐沛雨量造成淹水，以及因垃圾堆積而造成病媒蚊孳生，影響環境衛生。