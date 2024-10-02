中颱山陀兒來襲5134戶停電　台電台南、新營區處搶修維持供電

▲台電線路工作班/2日於安平港管制站、海巡署、漁光島預防性樹修，以防強風導致樹木碰觸線路引起停電事故。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受山陀兒颱風影響，台南地區自2日下午開始颳起強風，瞬間風力甚至達到10級以上，造成中西區、安平區、南化區共計有5134戶停電，經台電人員緊急搶修，目前均已完成復電工作；此外，每次颱風來襲即受創嚴重的安南、七股區，目前則尚無停電訊息傳出。

台電台南區表示，由於此次山陀兒颱風路徑難測，其暴風圈影響南部地區時，極有可能產生「風大、雨小」的現象，有鑑於去年10月小犬颱風過境，颳來「鹽塵」害，釀成彰雲嘉3縣市、逾17萬用戶大停電，台南區此次特別趁山陀兒颱風登陸前，針對變電所加強礙子清洗工作，以防鹽塵害引起停電事故，此外，線路工作班今日也於安南、七股、鹽水、學甲區、安平港管制站、海巡署、漁光島及白河、六甲、東山區執行預防性樹修，以防強風導致樹木碰觸線路引起停電事故。

台電台南區特別提醒民眾應特別防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸，以免發生觸電危險！

▲山陀兒颱風來襲前針對變電所加強礙子清洗工作，以防鹽塵害引起停電事故。

根據中央氣象局預測，入夜後南部地區之風雨會逐漸增強，預計可能帶來強勁風力及豪大雨勢，因夜晚風大、雨大及視線不良，搶修進度緩慢，且顧及安全考量可能影響搶修進度，待天亮台電會動員所有人力投入搶修。台電公司於颱風期間設有「颱風停復電資訊」網站(http://www.taipower.com.tw)專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，亦提供1911客服專線及停電通報電話06-2160121及06-6335481給民眾使用。