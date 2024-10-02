　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中颱山陀兒來襲5134戶停電　台電台南、新營區處搶修維持供電

▲台電線路工作班/2日於安平港管制站、海巡署、漁光島預防性樹修，以防強風導致樹木碰觸線路引起停電事故。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台電線路工作班/2日於安平港管制站、海巡署、漁光島預防性樹修，以防強風導致樹木碰觸線路引起停電事故。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受山陀兒颱風影響，台南地區自2日下午開始颳起強風，瞬間風力甚至達到10級以上，造成中西區、安平區、南化區共計有5134戶停電，經台電人員緊急搶修，目前均已完成復電工作；此外，每次颱風來襲即受創嚴重的安南、七股區，目前則尚無停電訊息傳出。

台電台南區表示，由於此次山陀兒颱風路徑難測，其暴風圈影響南部地區時，極有可能產生「風大、雨小」的現象，有鑑於去年10月小犬颱風過境，颳來「鹽塵」害，釀成彰雲嘉3縣市、逾17萬用戶大停電，台南區此次特別趁山陀兒颱風登陸前，針對變電所加強礙子清洗工作，以防鹽塵害引起停電事故，此外，線路工作班今日也於安南、七股、鹽水、學甲區、安平港管制站、海巡署、漁光島及白河、六甲、東山區執行預防性樹修，以防強風導致樹木碰觸線路引起停電事故。

▲台電線路工作班/2日於安平港管制站、海巡署、漁光島預防性樹修，以防強風導致樹木碰觸線路引起停電事故。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台電台南區特別提醒民眾應特別防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸，以免發生觸電危險！

▲台電線路工作班/2日於安平港管制站、海巡署、漁光島預防性樹修，以防強風導致樹木碰觸線路引起停電事故。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲山陀兒颱風來襲前針對變電所加強礙子清洗工作，以防鹽塵害引起停電事故。

根據中央氣象局預測，入夜後南部地區之風雨會逐漸增強，預計可能帶來強勁風力及豪大雨勢，因夜晚風大、雨大及視線不良，搶修進度緩慢，且顧及安全考量可能影響搶修進度，待天亮台電會動員所有人力投入搶修。台電公司於颱風期間設有「颱風停復電資訊」網站(http://www.taipower.com.tw)專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，亦提供1911客服專線及停電通報電話06-2160121及06-6335481給民眾使用。

ET快訊
別再說高雄無感！「洗衣機當場被吹走」　她傻眼曝慘況
山陀兒來襲　造成2死102傷2失蹤
瑞芳「淹到小腿」　整條路都黃泥水
賴清德對柯文哲緊盯監視器「一笑置之」　黃國昌嗆：怎笑得出來？
多名警官收賄　12億不法所得被沒收！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

山陀兒來襲也不怕！3男颱風天「基隆河淘金」

玩夾娃娃機送iPhone！台主「已讀不回」賠錢還被判刑

颱風夜噩耗　資深議員病逝！震驚政界

中颱山陀兒來襲5134戶停電　台電台南、新營區處搶修維持供電

颱風山陀兒來襲　造成2死102傷2失蹤

花裙妹颱風天騎車被吹倒　暖男駕駛1善舉被讚爆：好人一生平安

淡水300坪回收廠起火「專收塑膠」！　新北市府籲緊閉門窗

新竹警界電玩收賄案17人起訴　沒收12億不法所得

快訊／新北資收場颱風夜火警「強風助火勢」！燃燒面積300平方公尺

快訊／新北淡水回收廠大火　烈焰沖天火勢擴大中警消加派救援

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

孫媳婦跟八旬嬤拿錢買冰　秒掏700霸氣寵人暖哭網

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

山陀兒暴力狂風！高雄大樓玻璃被吹落　路面滿地碎片

熟睡惡霸犬突「閉眼吹狗螺」　嗷嗚長達13秒！媽：中氣很足

山陀兒被丟包越慢越弱「崩潰路徑」曝！延遲登陸　北台猛灌強風雨

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

山陀兒來襲也不怕！3男颱風天「基隆河淘金」

玩夾娃娃機送iPhone！台主「已讀不回」賠錢還被判刑

颱風夜噩耗　資深議員病逝！震驚政界

中颱山陀兒來襲5134戶停電　台電台南、新營區處搶修維持供電

颱風山陀兒來襲　造成2死102傷2失蹤

花裙妹颱風天騎車被吹倒　暖男駕駛1善舉被讚爆：好人一生平安

淡水300坪回收廠起火「專收塑膠」！　新北市府籲緊閉門窗

新竹警界電玩收賄案17人起訴　沒收12億不法所得

快訊／新北資收場颱風夜火警「強風助火勢」！燃燒面積300平方公尺

快訊／新北淡水回收廠大火　烈焰沖天火勢擴大中警消加派救援

山陀兒來襲也不怕！3男颱風天「基隆河淘金」

「怪颱」山陀兒將登陸！4縣市嚴防瞬間暴雨　雨勢趨緩時間點曝

前中華男籃的阿提諾回來了！　東超首戰猛砍23分14籃板仍吞敗

《進擊的巨人》聯名服飾！壁畫主題「艾連、米卡莎」帽T登場

玩夾娃娃機送iPhone！台主「已讀不回」賠錢還被判刑

以色列在黎巴嫩南部與真主黨交戰　陣亡士兵增至8人

颱風夜噩耗　資深議員病逝！震驚政界

新光金搶親大戰暫落幕3／　「緩議」不代表中信金未來併購沒可能

新光金搶親大戰暫落幕2／併購成敗　看5大關鍵

新光金搶親大戰暫落幕1／從4關鍵　看金管會扮演什麼角色

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

台中3死火警現場照曝　600坪廠區全焦黑

颱風山陀兒來襲　造成2死、102傷

花裙妹颱風天騎車被吹倒　暖男駕駛1善舉被讚爆

竹警收賄17人起訴　沒收12億不法所得

即／新北女颱風假10樓墜落　「全身骨折送醫亡

玩夾娃娃機送iPhone！台主已讀不回被判刑

高雄大樓玻璃被吹落　從7層樓高砸地

人妻偷吃工程師懷孕！他驚回：應該不是我的

淡水塑膠回收廠起火！新北籲緊閉門窗

驚險畫面曝！高雄大樓玻璃「7樓急墜1樓」

即／高雄少女陪母探視住院阿嬤　突失控驚動警消

中颱山陀兒來襲台電台南、新營區處全力搶修維持穩定供電

即／高雄路樹倒塌砸民宅！不敵山陀兒威力連根拔

更多熱門

相關新聞

豪雨狂轟！累積雨量第一名在「這縣市」

豪雨狂轟！累積雨量第一名在「這縣市」

颱風「山陀兒」怠速前進，為全台各地帶來狂風暴雨。中央氣象署在晚間分享了今（2）日累積雨量前90名，其中前10名都位於台東縣，尤其前兩名（金針山和金峰）的雨量明顯高於其他地點。

山陀兒來襲　台電持續樹修戒備防颱

山陀兒來襲　台電持續樹修戒備防颱

台北放3天颱風假？游淑慧：今天都停了「周四、五怎能不停」

台北放3天颱風假？游淑慧：今天都停了「周四、五怎能不停」

颱風山陀兒來襲　造成2死、102傷

颱風山陀兒來襲　造成2死、102傷

山陀兒造成全台逾6萬戶停電！台電：92％復電

山陀兒造成全台逾6萬戶停電！台電：92％復電

關鍵字：

中颱山陀兒停電台電台南新營供電

讀者迴響

熱門新聞

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

台北放3天颱風假？游淑慧：今天都停了「周四、五怎能不停」

LIVE／山陀兒最快清晨登陸「16縣市陸警」　氣象署晚間最新說明

山陀兒結構轉差　氣象專家：明天是重頭戲

豪雨狂轟！累積雨量第一名在「這縣市」

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

王浩宇嗨喊「風電創紀錄」　真相揭曉

山陀兒恐衝擊薪水發放！

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

即／瑞芳「淹到小腿」最新災情曝光　整路黃泥水

這時段最常客滿！摩鐵員工爆料：偷情居多

台中3死火警現場照曝　600坪廠區全焦黑

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

更多

最夯影音

更多

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

孫媳婦跟八旬嬤拿錢買冰　秒掏700霸氣寵人暖哭網

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面