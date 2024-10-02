山陀兒颱風「太難搞」越走越弱　粉專：明登陸很快潰散

▲山陀兒颱風強度減弱，登陸後的風雨也會較預期減輕。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒緩慢接近台灣，氣象署預估明天以較弱的中颱或輕颱，登陸西南部。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，颱風繼續這麼慢的話，減弱的會更快，登陸後的風雨也會較預期減輕，登陸後會很快潰散。

氣象署簡任技正伍婉華說，山陀兒颱風環流結構依舊完整，強風豪雨仍會影響台灣，預估明天以中颱甚至輕颱的程度登陸西南部，緩慢速度向北前進，登陸後受到地形破壞，環境不適合發展，很快就變成熱帶低氣壓。

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「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，颱風太難搞，颱風繼續這麼慢的話，減弱的會更快，登陸後的風雨也會較預期減輕。花東恆春今天一整天持續大雨，南台灣風雨越晚越強，北部沿海風勢很大，短暫陣雨。

「天氣風險 WeatherRisk」分析，目前預測的登陸時間要延到明天清晨至上午，預計登陸台南至高雄一帶，登陸前後、颱風中心附近（南高屏）的風雨較為劇烈，但持續時間不長。

粉專指出，颱風登陸後會很快潰散，環流也會緊縮的非常小，即使颱風中心在台灣上空，其後續路徑也不那麼重要。明天東北季風南下，北部強風、陣雨，但主要是東北季風影響，同時要留意氣溫下滑。