快訊／詭異山陀兒走太慢…高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

山陀兒颱風今晨減弱為中度颱風，氣象署預估，明天以較弱的中颱或輕颱登陸西南部一帶，屆時颱風有可能沿高屏溪流河谷溯溪而上，恐為山區帶來致災性降雨。民眾關心，明天高雄是否會再放颱風假？高雄市長陳其邁今天表示，颱風移動速度慢，威力也稍微下降，但路徑對高雄威脅持續存在，要等晚上路徑再做判斷，再觀察一下。

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▲山陀兒颱風路徑預測修正，將沿著西半部往北上。（圖／中央氣象署）

根據氣象署最新預報，山陀兒雖然減弱成中颱，但原地滯留時間非常久，路徑也修正，預估會從興達港以北的地方登陸，這樣會讓高雄受到西南風影響更強烈。陳其邁提醒，高雄已經進入7級風暴風圈範圍，風力逐漸加大，呼籲民眾減少不必要外出。

至於明天是否再放颱風假？陳其邁表示，明天颱風假要等晚上路徑再做判斷，因為颱風現在移動速度每小時6公里，可以說非常緩慢，加上北方高氣壓冷空氣，颱風的威力會稍微下降。

不過，假如路徑北移，屆時高雄風力又會加強，一來一往對高雄的威脅持續存在。另外，颱風登陸後會因為中央山脈阻擋，威力將迅速往下調整，因此，要看移動速度來決定明天颱風假，再觀察一下。

高雄市昨日已停止收運垃圾，不過因颱風移動速度緩慢，明天風雨可能不利清運，考量市民家中囤積垃圾，環保局今日中午12點啟動各責任區隨車收運工作，請市民朋友聽到垃圾車音樂聲，即時傾倒垃圾。