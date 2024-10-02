新竹巨城今正常營業！一票嗨「出發搶停車位」：業績爆棚

▲新竹巨城正常營業。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

颱風山陀兒來襲，全台各縣市今日（2日）皆放颱風假，台灣各縣市百貨業者也在嚴陣以待，不過不少人指出，北部地區無風無雨，甚至還出太陽，賺到一天颱風假，稍早新竹遠東巨城購物中心宣布「今日正常營業」，掀起網友熱論，「已回購，大人愛逛」、「期待巨城今日業績分享」。

「Big City遠東巨城購物中心」在粉專發文，今日份的巨城，正常營業；此外，遠東百貨竹北店也在臉書宣布，今日正常營業，也提醒民眾外出時注意安全。消息一出，就有網友轉貼在PTT，「新竹人的重要據點就在幾分鐘前宣布了，正常營業！」

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許多網友在底下紛紛留言，「大概十點半就會有車潮開始排隊了吧」、「在領錢路上，立馬到」、「太棒了！帶小孩衝啊」、「沒風雨，大家愛逛」、「準備出發搶停車位」、「全新竹人集合」、「今日業績爆棚」、「今天一定滿滿人潮」、「我現在是不是該去排隊了？會不會等一下進不去？」「比起颱風消息，新竹人比較重視這公告吧」、「今天準備賺歪了，我同學都開車門口排隊了」、「全村的希望，店員瑟瑟發抖」。也有不少網友提到，「辛苦各位服務業了」、「服務人員辛苦了」。

據了解，全台百貨僅台北101、BELLAVITA寶麗廣塲停業一天。新光三越、遠百、SOGO、微風、環球購物中心、誠品生活、大江購物中心、台茂購物中心、華泰名品城、三井Outlet、三井LaLaport、iFG遠雄廣場、京站時尚廣場、宏匯廣場、大葉高島屋、新店裕隆城均宣布正常營業。

高雄漢神、高雄夢時代、南紡購物中心、義享時尚廣場、義大世界購物中心、skmpark高雄草衙、高雄大立、台中廣三、中興百貨等均正常營業不受影響。