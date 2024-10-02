山陀兒被丟包越慢越弱「崩潰路徑」曝！延遲登陸　北台猛灌強風雨

▲山陀兒強度稍減弱，估中颱登陸機率高。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者許力方／台北報導

中央氣象署最新海上陸上颱風警報，第18號強烈颱風「山陀兒」（Krathon）過去3小時強度稍減弱，預估將以中度颱風登陸台灣西南部機率高，但因其移動速度十分緩慢，最快今（2日）晚之後才有機會登陸西南部沿海。天氣風險公司指出，山陀兒過去12小時才移動70公里，預估登陸時間延後到今天深夜，「走得越慢，減弱就越快」，登陸前後的風雨最為劇烈。

「山陀兒颱風真的很慢、很慢，過去12小時才移動了70公里」天氣風險公司昨天深夜分析，預估登陸時間也延後到今天深夜。而颱風走得越慢，捲入來自北方乾冷的空氣越多，減弱得就越快，登陸後的預測路徑也有變數，最可能的路徑仍是明天（3日）宜花外海出現「副中心」取代，也有部分預測是山陀兒沿西部北上、在台灣海峽減弱消散的路徑。

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▼山陀兒走越慢減弱越快，最可能路徑是宜花外海出現「副中心」取代。（圖／中央氣象署、翻攝tropicaltidbits）



天氣風險公司指出，不論何種路徑，颱風登陸後受到東北季風影響、中央山脈破壞，颱風強度會快速減弱，甚至崩潰消散，屆時颱風路徑可能也不是那麼重要了。今天全台停班停課，南部風雨逐漸增強，颱風登陸前後的風雨最為劇烈，再次提醒南台灣的朋友們要嚴加戒備。

北台灣部分今早雖可能還沒有明顯的風雨，入夜後風雨也會逐漸增強。不論颱風在哪裡，受東北季風影響，都會是強風、驟雨的天氣，氣溫也會明顯下滑。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也預報，山陀兒預計今天夜晚至深夜之間於「台南至高雄」間登陸，確切的登陸地點與時間仍有可能調整延後，登陸熱區須以最高規格防範致災性猛烈風勢。因路徑修正，加上東北季風逐漸增強，基隆北海岸、台北東側、宜蘭、花蓮一帶今天下午開始要注意共伴效應，北部地區也會開始有強風及陣雨。

台灣颱風論壇進一步指出，山陀兒強度稍微漸弱，預估將再減弱為中度颱風。目前颱風已經被北方高空槽線勾到，會漸漸往台灣靠近，因過去一段時間滯留或步行，登陸時間又再延後，比一開始晚了近12小時，預估今天深夜至明天（3日）凌晨間登陸熱點不變。

台灣颱風論壇分析，山陀兒登陸後強度將大幅減弱，加上地形干擾，同時因減弱得太快、被高空槽線丟包，又被東北季風壓制，「只好像孤魂野鬼卡台灣上空慢慢北漂」，持續被高山摧殘直到消散，所以美日官方預報、歐洲及德國模式才會出現奇形怪狀的走法「劇本很多種，是一個相當經典的案例。」

▼美國官方曝光日本向日葵9號衛星紀錄山陀兒撲台過程。（圖／翻攝NOAA）

