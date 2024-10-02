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強颱山陀兒來了！北市開放紅黃線「附條件」停車　路邊停車暫不收費

▲▲北市府因應颱風卡努來襲，宣布2日晚間9時起開放全市紅黃線附條件停車及暫停路邊停車收費。（圖／記者黃克翔攝）。（圖／記者黃克翔攝）

▲北市府因應颱風山陀兒來襲，宣布1日晚間10時起開放全市紅黃線附條件停車及暫停路邊停車收費。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／台北報導

強颱山陀兒強勢襲台，全台22縣市2日全放颱風假，各縣市愈晚風雨愈大。對此，台北市政府交通局2日晚間指出，為了紓解堤外停放車輛臨時停車需求，自10月1日22時起開放全市8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停路邊停車收費。

開放的停車區域包括中山、松山、士林、萬華、大同等區的部分路段。交通局提醒，民眾在停車時，應順向靠邊停放，禁止併排停車，以確保搶救災車輛通行，而法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

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此外，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車。時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車，各路口號誌亦採假日時制並取消各調撥管制。

交通局指出，因應「只出不進」的規定，未自行移車的大型車會被罰4800元，小型車2400元，機車1800元。經市府代為拖吊移置堤內的車輛，除罰鍰外需繳納移置費及保管費。大型車移置費為3000元，每半日保管費250元；小型車移置費900元，每半日保管費100元；機車移置費為200元，每半日保管費25元。

至於恢復紅黃線禁止停車管制的時間，交通局表示將另行發布通知。

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