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好消息！山陀兒「吸乾冷空氣」龜速踏步　氣象署證實：強度稍減弱

▲▼！山陀兒「狂吸乾冷空氣」龜速踏步　氣象署證實：強度稍減弱。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

▲山陀兒因不斷吸入乾冷空氣，目前強度稍微減弱。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

強颱山陀兒（Krathon）在巴士海峽龜速爬了一天，至今尚未北上。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，山陀兒在沒有西南季風支援卻不斷吸入乾冷空氣，目前整體水氣已有相當幅度的減少。

「觀氣象看天氣」表示，山陀兒颱風從今天凌晨到明天晚上，水氣會有相當幅度的減少；因此，若山陀兒從西南部登陸，南部雖然仍會有強降雨，但累積雨量會比有西南氣流加持的凱米颱風少很多。

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「觀氣象看天氣」提醒，民眾應防範沿海陸地可能因風暴潮而造成海水倒灌，以及強度若維持中颱等級以上，登陸點附近要防強陣風，另外北部則是看是否有共伴效應而影響雨勢。

此外，根據美國模式預測，山陀兒因強度快速減弱後，會被強勁的東北風壓到廣東沿岸而減弱消失，但目前僅有美國模式這樣預測，機率較低，仍要再持續觀察，目前多數機構仍預測會登陸西南部陸地，即使強度減弱還是會有一定的破壞力，還是得嚴加防範。

根據氣象署1日深夜11時30分最新資訊指出，山陀兒目前位於北緯21.4度，東經119.3度，即在高雄的西南方約170公里之處，以每小時8公里速度，向北北東轉東北進行；近中心最大風速每秒51公尺（約每小時184公里），相當於16級風、瞬間最大陣風每秒63公尺（約每小時227公里），相當於17級風以上。

氣象署表示，山陀兒過去3小時強度稍減弱，目前中心在高雄南西方海面，向北北東轉東北移動，其暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

也算是一個好消息 山陀兒颱風水氣越來越少 在沒有西南季風支援卻不斷吸入乾冷空氣的情況下，山陀兒颱風從今天凌晨~晚上整體水氣已有相當幅度的減少 因此，若山陀兒從西南部登陸，南部雖然仍會有強降雨，但累積雨量會比有西南氣流加持的凱米颱風少很多 更應防範的是沿海陸地可能因風暴潮而造成海水倒灌，以及強度若維持中颱等級以上，登陸點附近要防強陣風 至於北部的雨勢就得看是否會有共伴效應，這部分還要再持續觀察 文：陳勝

觀氣象看天氣發佈於 2024年10月1日 星期二

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