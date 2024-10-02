山陀兒估降中颱登陸「2次ㄠ轉」恐滯留台灣！　紫爆豪雨換炸北部

▲強颱山陀兒受北方乾空氣影響，強度有減弱趨勢。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

因應罕見近50年罕見強颱登陸西半部的山陀兒，全台22縣市今天（2日）全面停班停課，中央氣象署昨天（1日）深夜發布海上陸上颱風警報，技正林秉煜指出，18號「強颱」山陀兒未來強度還可能持續減弱，受北方乾空氣影響，接近台灣時會減弱，但維持「中颱」趨勢，需觀察颱風是否順利被北邊系統牽引，其滯留時間會稍微久。

林秉煜預報，山陀兒目前正在逐漸向北北東轉東北移動，過程中需持續觀察，颱風在附近環境的運動是否順利被北邊系統牽引走，以致滯留時間會稍微久，以目前速度預估，最快明晚之後才有機會登陸西南部沿海。

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▼牽不走？山陀兒「2次ㄠ轉」北上過程恐滯留台灣。（圖／中央氣象署）



氣象署呼籲，雖然颱風速度緩慢，外圍環流已經為花東高屏陸地及外島帶來明顯降雨。根據雨量觀測顯示，過去三天整體雨量最多落在屏東、台東、花蓮，下到300至500毫米，最高落在屏東大漢山568毫米、台東金針山500毫米、花蓮六十石山322毫米；花東、屏東地區是關注注意重點。

隨著颱風北上過程中，高屏平地的降雨也會逐漸明顯。林秉煜表示，距離颱風最近的是南部、屏東地區，花東降雨也依舊明顯，其他地區雨量不多，氣象署持續發布的「豪雨特報」範圍，超大豪雨地區包含台東地區、屏東山區，花蓮山區、屏東地區局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣山區及高雄、花蓮、蘭嶼綠島有局部豪大雨，基隆北海岸、新北、宜蘭、雲林以南地區及新竹以北山區有局部大雨發生機率。

林秉煜說明，今晚花東高屏降雨明顯，預估今天到明天清晨降雨逐漸明顯，南部會有強降雨，花東、恆春半島及屏東地區有局部豪雨等級以上降雨，一直到颱風遠離，明天白天降雨轉到北部，由於是東北風增強過程，基隆北海岸、大台北地區最快今晚到明天清晨雨勢更大。

氣象署提醒，降雨時程部分，今天東半部、南部地區及各山區雨勢增大，今晚至明天北部降雨也會增加。外另，台灣附近各沿海及離島風浪明顯偏大且有長浪發生，尤其西南部沿海及恆春半島易有8至10米浪高；各地風力也逐漸增強，台南以南地區、台中至嘉義、台東沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、金馬澎將有11至13級強陣風，台中至雲林、嘉義縣、台東地區及新北至苗栗沿海空曠地區將有9至10級強陣風。

▼山陀兒降雨熱區有變化。（圖／中央氣象署）



▼山陀兒過去三天為屏東、花東帶來驚人雨量破500毫米。

