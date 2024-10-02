快訊／山陀兒南台轉1天延後登陸　2:30「重返中颱」暴風圈肥大

▲山陀兒過去一天移動緩慢，已減弱為中颱。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

中央氣象署今晨2時30分最新海陸颱風警報，根據最新資料顯示，第18號「山陀兒」已減弱為中度颱風，近中心最大風速從每秒51公尺降至48公尺，瞬間最大陣風63公尺降至58公尺，不過7級暴風半徑仍維持220公里，目前其中心位在高雄西南方約180公里海面上，持續轉彎向東北移動，暴風圈已接觸南部及台東陸地，陸警範圍維持台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖，預計颱風強度未來有持續減弱的趨勢。

陸上警報區域：台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖。

海上警報區域：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

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▼山陀兒最新預估路徑有西修趨勢，是否順利北上仍需觀察。



氣象署技正林秉煜稍早預報，山陀兒正在逐漸向北北東轉東北移動，過程中需持續觀察，颱風在附近環境的運動是否順利被北邊系統牽引走，以致滯留時間會稍微久，以目前速度預估，最快今晚之後才有機會登陸西南部沿海。

隨著颱風北上過程中，高屏平地的降雨也會逐漸明顯。林秉煜表示，距離颱風最近的是南部、屏東地區，花東降雨也依舊明顯，其他地區雨量不多，氣象署持續發布的「豪雨特報」範圍，超大豪雨地區包含台東地區、屏東山區，花蓮山區、屏東地區局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣山區及高雄、花蓮、蘭嶼綠島有局部豪大雨，基隆北海岸、新北、宜蘭、雲林以南地區及新竹以北山區有局部大雨發生機率。

林秉煜說明，今晚花東高屏降雨明顯，預估今天到明天清晨降雨逐漸明顯，南部會有強降雨，花東、恆春半島及屏東地區有局部豪雨等級以上降雨，一直到颱風遠離，明天白天降雨轉到北部，由於是東北風增強過程，基隆北海岸、大台北地區最快今晚到明天清晨雨勢更大。

▼山陀兒暴風半徑依舊維持220公里，登陸前後風雨最強勁。

