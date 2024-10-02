范斯是誰？白人窮小子階級反轉　8點帶你認識「川普欽點副手」

▲俄亥俄州參議員范斯（JD Vance）成為川普副手。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將於11月登場，而共和黨參選人、美國前總統川普7月公布了副手人選，正是年僅40歲、從政經歷僅1年半的俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）。

出生白人底層家庭，成功實現階級反轉

范斯出身於俄亥俄州的一個愛爾蘭裔美國籍白人藍領家庭，他2016年將自己的成長紀錄寫成回憶錄《絕望者之歌》，內容描述從小在單親家庭中面臨隔代教養、家庭暴力、貧窮以及母親吸毒等問題，而在充斥暴力與毒品的背景下成長的他，也代表了底層白人的痛苦。

從海軍陸戰隊退役後的范斯進入耶魯大學法學院就讀，並開始從事風險投資工作，和深陷貧窮的童年呈現兩極反轉。著作《絕望者之歌》爆紅後，也讓范斯一舉成為美國保守派著名作家，並在2022年當選參議員。

▲范斯靠著《絕望者之歌》一書晉升暢銷作家。（圖／達志影像／美聯社）

曾為反川派，批川普為美國希特勒

范斯2016年總統大選時，曾經自詡是堅定的川普反對派，不但多次公開批評川普，還曾以「美國希特勒」來形容川普的霸道風格。沒想到開始從政後，范斯態度180度轉變，聲稱自己「過去不夠了解川普」，並為此道歉，還強調川普才是真正理解與尊重底層選民的政治人物。

對此，曾被范斯稱為導師的懷俄明州共和黨參議員貝拉索（John Barrasso）向《路透社》透露，范斯之所以改變對於川普的看法，是因為他看見「川普作為總統時為國家帶來的成功」，尤其范斯曾經公開反對美國在俄烏戰爭中援助烏克蘭，這與保守川派志同道合。

▲川普中彈後，帶傷宣布范斯為副手人選。（圖／路透）



川普借范斯之力，拉攏白人藍領階級

BBC分析，川普深知，中西部幾個工業重鎮搖擺州將左右大選勝負，而范斯正是俄亥俄州當地人，同時也是底層白人家庭出身，他的背景能夠成為川普與白人勞工階級的最佳連結，還能激發出這些族群的選票。

與川普政治意識形態相似

范斯與川普的政治意識形態密切一致，在貿易、移民、外交政策上都有類似觀點，其中范斯對於美國持續支持烏克蘭尤其不滿。在2人意見分歧的領域，范斯也已經逐漸往川普的方向靠攏。

川普在競選過程中，已制定出第二任期的一些執政計畫，包括全面課徵關稅、驅逐數千萬無證照移民、大幅重組聯邦官僚機構等。他選擇范斯，也是加大力道執行「川普主義」（Trumpism）的證明。

▲范斯出身白人底層家庭，成功實現階級反轉。（圖／達志影像／美聯社）

共和黨下一任新星，新一代MAGA領袖

年僅40歲的范斯不僅與2名總統候選人形成鮮明對比，而他在《絕望者之歌》中的故事，也給予白人藍領選民極大的共鳴，讓藍領階級相信階級反轉的「美國夢」是可能實現的，因此也讓他成為共和黨新一代MAGA（讓美國再次偉大）的領袖人物。萬一川普真的重返白宮，范斯也將立刻加入該黨2028年總統提名人的討論名單。

范斯的特別名字

隨著范斯被提名為川普副手後，他罕見的名字「JD」也引發討論。事實上，范斯原名詹姆斯·唐納德·鮑曼（James Donald Bowman），他生父的名字則是唐納德·鮑曼（Donald Bowman），而在父母離婚後，他將中間名改為大衛（David），並繼承繼父羅伯特·哈梅爾（Robert Hamel）的姓氏，改名為詹姆斯·大衛·哈梅爾（James David Hamel.）。

范斯高中進入美國海軍陸戰隊服役，開始將自己的名字與中間名縮寫，使用「J. D.」這個名字。2013年，范斯為了紀念將他扶養長大的外婆，因此合法變更姓氏，改名為詹姆斯·大衛·范斯（James David Vance）。

范斯2021年進入政壇後，則將名字縮寫中的句號拿掉，成為「JD Vance」。

▲范斯與妻子烏沙范斯（Usha Vance）。（圖／路透）



身價高達1000萬美元

根據美國商業雜誌《富比士》估計，范斯的身價約為1000萬美元（約新台幣3.1億元），而這大多是來自他的暢銷作《絕望者之歌》。報導指出，《絕望者之歌》至少售出上百萬本。除此之外，他還擁有總價約400萬美元（約新台幣1.2億元）的3處房地產。儘管他畢業於俄亥俄州立大學與耶魯大學法學院，但是范斯在海軍陸戰隊的經歷讓他免除巨額的學生貸款。

范斯的主要贊助者

范斯的主要支持者是共和黨的贊助者、矽谷億萬富翁彼得·泰爾（Peter Thiel），他向范斯捐贈了1500萬美元（約新台幣4.7億元）助他參選，創下美國有史以來資助參議院候選人的最大金額。范斯還在就讀法律系時，因為受到泰爾演講的啟發，決定放棄法律，改而從商。而范斯早在從事風投工作時，就已經與泰爾建立長期合作關係。