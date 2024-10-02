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川普今年敗選是否再質疑結果？　副手范斯拒正面回答：應和平討論

▲▼美國民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）舉行副總統辯論會。（圖／路透）

▲范斯（左）在副總統辯論會上，對川普敗選後是否會再次質疑選舉結果一事避而不談。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）在當地1日晚間舉行副總統辯論。期間，范斯被問到川普是否會在2024年的選舉落敗後，像2020年那樣再次對選舉結果提出異議。然而，范斯並未直接對此議題作出回應，而是強調應該和平討論2020年選舉中的問題。

據CNN報導，范斯表示，「川普總統當時說的是2020年出現了問題，而我本人的信念是，我們應在公共場合和平地對這些問題進行討論、辯論。這就是我說的一切，也是川普所說的一切。各位還記得嗎？他曾在1月6日呼籲示威者和平抗議，之後1月20日發生了什麼？拜登順利地成為了總統，而川普也離開了白宮。」

范斯進一步強調，民主面臨的最大威脅並非選舉結果爭議，而是審查制度。他批評民主黨總統候選人賀錦麗與其他民主黨人，認為他們更傾向於審查提供錯誤資訊的人，而不是參與公開辯論，「這對美國的民主體制構成了更大的威脅」。

范斯還提到，選舉辯論結束後，無論結果如何，他都會和民主黨副總統候選人華茲握手言和，「如果華茲當選副總統，我也會提供幫助，以促進國家利益。」

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