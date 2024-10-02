挺以國先發制人攻伊朗？華茲未正面回應　范斯：川普帶來世界穩定

▲華茲與范斯在辯論開始之前握手致意。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國副總統辯論會在美國1日晚間登場，由民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）對上共和黨副總統候選人范斯（JD Vance），第一個議題就是現正緊張的中東情勢。面對主持人問及「是否支持以色列先發制人打擊」，華茲未正面回應，范斯則是宣稱川普能為世界帶來穩定。

CNN、ABC NEWS等報導，華茲與范斯在辯論開始之前握手致意，這是上一屆副總統辯論會上沒有出現的一幕，因為當時正處於新冠疫情期間。辯論會第一題聚焦中東情勢，被問及若坐鎮戰情室，是否支持以色列對伊朗進行先發制人攻擊行動。

▲華茲並未直接回答是否支持以色列對伊朗發動先發制人打擊的問題，只說現任副總統賀錦麗擁有穩定領導力。（圖／路透）

華茲指出，美國需要在中東維持軍事存在，也支持繼續與以色列站在同一陣線，對抗伊朗扶植的代理人。但他起初表現不穩，一度混淆以色列與伊朗，脫口「以色列（應為伊朗）及其代理人的擴張是美國在該地區擁有穩定領導地位的絕對必要條件」。

華茲並未直接回答是否支持以色列對伊朗發動先發制人打擊的問題，只說現任副總統賀錦麗擁有穩定領導力，能團結盟友，川普缺乏這種領導力。

范斯則是先花時間進行自我介紹，並稱應該由以色列自行決定是否先發制人攻擊伊朗，這取決於以色列認為需要做什麼才能確保國家安全，「當我們的盟友與壞人作戰時，無論身在何處，都應該支持他們」。

范斯也稱，前總統川普任內透過有效威懾帶來世界穩定，「他們需要意識到，若是越界，美國的全球領導地位將讓世界重新恢復穩定與和平」，指責賀錦麗任內過去3年半期間對伊朗態度軟弱。

▼范斯稱，前總統川普任內透過有效威懾帶來世界穩定。（圖／路透）