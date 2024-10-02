CNN最新民調出爐　范斯辯論表現51%領先華茲49%

▲看完副總統辯論會的人認為，范斯小幅領先華茲。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國副總統辯論1日晚間登場，依據CNN委託獨立民調機構SSRS進行的即時民調，有51%的人認為共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）表現較好，49%的人覺得民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）較佳。

CNN指出，觀看這場辯論的觀眾對於范斯與華茲的表現看法出現分歧，在辯論會開始之前，大家預期華茲的表現（54%）可能會比范斯更好（45%），但在辯論結束後出現不一樣的結果，由范斯微幅領先。

CNN民調數據僅為有收看辯論會選民的看法，透過簡訊調查574名美國登記選民的觀點，並不代表全體投票者。這群接受調查的受訪者是在辯論會開始之前招募，抽樣誤差正負5.3個百分點。

CNN也提到，觀眾對於這次副總統辯論表現的看法，與前兩場總統辯論後的看法形成鮮明對比。今年6月，有三分之二觀看辯論的民眾認為前總統川普的表現比現任總統拜登更好，到了今年9月，有63%的人認為副總統賀錦麗的表現比川普更優。

另外，CBS與民調機構「輿觀」（YouGov）也發布最新民調數據，認為華茲與范斯的辯論表現勢均力敵，由范斯42%小勝華茲41%，差距只有1個百分點。