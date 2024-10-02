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世界級拳王身中7槍！　洛杉磯自家門前遭射殺亡

▲世界拳王柏德森（Mylik Birdsong）遭槍殺。（圖／翻攝X）

▲世界拳王柏德森遭槍殺。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

美國洛杉磯9月29日發生一起致命槍擊事件，世界級職業拳王柏德森（Mylik Birdsong）遭人當街槍殺，身中七槍死亡。警方目前正在尋找槍手，並調查這起槍擊案的背後動機。

綜合洛杉磯媒體報導，洛杉磯警局指出，槍擊案發生在當日下午4時50分許，柏德森在第87街1600號街區靠近丹客大道（Denker Avenue）的家門口前遭槍殺。

柏德森母親柔妮雅（Zonyia Birdsong）表示，她親眼目睹槍手在自家門外行兇，「他們就在我面前殺害了我的孩子，這到底是誰幹的？」警方初步調查，案發時柏德森站在車外，車內坐著他的女友。此時一輛深色休旅車駛近，車上槍手立刻開槍射擊。警方指出，該輛休旅車沿第87街向西行駛，朝柏德森開槍；柏德森一度往家的方向跑，但車內的兩名槍手下車追趕並繼續開槍。

柏德森中槍後倒在自家車道上，急救人員趕赴現場，立即將他送往附近醫院，但最終仍宣告不治。柏德森身中七槍，槍手作案後乘坐休旅車逃離現場。

31歲的受害者柏德森是一名職業拳擊手，外號「麥利克王」（King Mylik），目前是世界拳擊基金會國際次中量級冠軍。他是洛杉磯當地人，戰績為15勝1負1平，其中10場比賽擊倒對手（knock-out）獲勝，下一場比賽原定於10月26日對陣亞瑞茨晏（Gor Yeritsyan）。

家人強調，柏德森並非幫派成員，也不是惹事生非的人，他熱愛拳擊，為人善良，經常為窮人分發食物。

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