賴清德為禮節飆罵將官？　王鴻薇：府方下指令的人該出來面對

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德近期被傳出，8月初主持將領晉升典禮，在與將官們茶敘時，疑似因將領未起身致意而動怒，不僅飆罵軍官更把手中資料往地上摔，國防部長顧立雄今（1日）解釋，總統是三軍統帥，提醒軍人儀節是應該的。國民黨立委王鴻薇今指出，府方下達指令的人難道不該出來面對？若這件事不能澄清，賴總統想當適格的三軍統帥顯然是達不到。

中廣前董事長趙少康今日公布基隆市長謝國樑罷免案封關民調，前台北市長郝龍斌、國民黨立委賴士葆及王鴻薇等人與會。

記者會後受訪環節，眾人被問到傳賴清德動怒一事，王鴻薇表示，這件事引起軒然大波，造成國軍很大震盪，若是總統府幕僚傳話、國軍背鍋，形同國軍不尊重三軍統帥，賴總統就在立威發怒，這對雙方不都是傷害？並呼籲府方下達指令的人應該出來面對。

趙少康則說，國防部長顧立雄在場應該趕快跟總統解釋是誤會，大家說氣氛要稍微溫馨，且府方最大問題是沒有活動司儀，只要有司儀說「總統蒞臨」大家就會起立了，總要有程序，又說要溫馨，大家鼓掌也沒有不敬，鼓掌也是一種歡迎。

趙少康諷刺，賴清德因為沒有信心，覺得軍人可能看不起他，從自卑變自大，反應才那麼強烈，沒有這樣的必要，就算不高興，也是私下跟顧立雄提醒要注意，哪有總統公開發脾氣的？

