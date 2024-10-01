賴清德拍民防影片！陳玉珍質疑全民皆兵　卓榮泰：沒必要

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前主持「全社會防衛靭性委員會」，並在臉書發表影片談民防知識。國民黨立委陳玉珍今（1日）在立法院會質詢時問行政院長卓榮泰，是否乾脆全民皆兵，卓則回「沒這樣的環境跟必要」；陳也問到，為何總統會找網路媒體「沃草」錄影片？此時，仍在備詢台的交通部長陳世凱似乎「發言人上身」表示，是沃草到賴臉書抓影片分享。

陳玉珍質詢時問到，她在網路看到賴清德談民防的影片，影片上方有「沃草」logo，她不知道沃草是什麼，後來再查證，才發現賴總統的臉書有發這支影片。此時在卓榮泰一旁的陳世凱低聲向卓說幾句話，卓回，「總統主持全社會防衛靭性會議，會有一些專家學者建議，我們認為這不一定是戰爭」。

陳玉珍再問一次，她不知道沃草是什麼單位，陳世凱則幫回，「那是他們抓他臉書上的影片下來，他沒有幫沃草錄製」；陳玉珍則說，「部長你好像說錯了！」有媒體報導賴跟沃草合作拍民防影片。

陳玉珍接著問，培訓40萬民力這樣人數夠嗎？國防部長顧立雄表示，這是根據《民防法》做民力編組訓練，範圍很大，包含搶救重大災害，協助地方治安等等，「主要是強化韌性」；卓榮泰也說，這是基本需求，「希望備而不用」。

陳玉珍表示，如果賴清德真的要大家全面備戰，不找不打仗的方法了，也該讓百姓知道要備戰，不如比照過去金門的戰地任務，全民皆兵。卓表示，「沒這樣的環境跟必要，是要先建立全民防衛韌性，是安全的韌性」。

陳玉珍問道，遇到颱風跟地震，民防隊也要出動？卓榮泰表示，國家需要儲備相關人力，「養兵用在千日，也許永遠用不到」，陳說，「你現在就是說兵」，卓解釋，「我是在講成語啊！」