賴清德摔東西罵將官？　顧立雄還原過程：只是提醒

▲國防部長顧立雄於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德傳出出席將官晉任勗勉典禮後的茶會時，因不滿將領軍紀鬆散，大罵對方「為什麼不站好」，還將手中資料往地上摔。對此，國防部長顧立雄今（1日）於立法院回應，賴清德只是提醒，沒有飆罵或摔東西，很多人說這是立威，但總統就是三軍統帥。

民進黨立委王定宇1日總質詢時指出，自己大概20幾歲就認識賴清德，到現在都沒有看過他摔東西，就算要罵人，也罵得蠻文雅的；顧立雄則說明，當天的狀況是賴清德為了要感謝國軍守護國家的辛勞，也希望能夠有更多的互動來聽一下將官的意見，所以安排茶敘，這是多年來第一次舉辦，以往晉升就結束了，這一次是晉升掛階之後，總統安排將官們到總統府裡面茶敘。

顧立雄指出，流程會前，「確實我們這邊沒有溝通的清楚」，現場是安排一個圓桌的，並不是總統還要先上台致詞，那大家先坐著，但總統來的時候也沒有喊這個總統進來請起立這樣子的動作，那所以總統進來之後，確實有提醒一下說，按照軍人禮節，應該要注意。

顧立雄表示，賴清德講話態度一向蠻嚴正的，但是沒有任何辱罵，或者是摔東西在地上的事情，賴清德提醒完了就繼續然後坐下來，很多人說看到報導後說這是賴清德要立威，但總統就是三軍統帥，沒有這樣的問題。