山陀兒轉強颱龜速北上　賴清德視訊花東屏高4縣市提高警戒

▲賴清德視察中央災害應變中心。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳家祥／台北報導

賴清德總統今（1）日上午前往中央災害應變中心，視察山陀兒颱風防災應變整備工作，並做出「救災不如防災，防災不如避災」等三點指示，請中央與地方政府提高警戒，密切合作，完善各項防災措施及迅速解決災害，讓民眾在颱風過後，儘速恢復正常生活。

賴清德抵達後，分別聽取中央氣象署、國家災害防救科技中心、消防署、交通部、經濟部、農業部、國防部、數發部、內政部、海委會簡報，了解各單位各項防颱應變工作。並與花蓮縣、台東縣、屏東縣及高雄市等，這些首當其衝的縣市政府首長進行視訊連線，了解各地目前防災整備情形，也針對保全戶預防性撤離狀況表達關心。

賴清德首先感謝內政部第一時間進行災害應變中心一級開設，也感謝相關部會派遣同仁進駐，全心全力因應颱風來臨。他並指出，山陀兒颱風已增強為強度颱風，風雨浪潮都將帶來災難性傷害，尤其這次颱風路徑相對罕見，從南部登陸、由東部出海，大家要特別提高警戒。

賴清德也提出三點指示，第一，務必秉持「救災不如防災，防災不如避災」的精神，在颱風登陸前，補足尚未完備的預防措施。第二，請各部會全力協助地方政府防治災情，包括稍早連線的花蓮縣、台東縣、屏東縣及高雄市等4位縣市首長，各地方政府為因應這次颱風所提出的防救災需求，務必全力配合。

賴清德接著表示，第三，隨時掌握各地災情，並與地方政府共同合作，迅速解決災害，縮短災害發生與救災的時間落差。請相關部會提供必要協助，讓民眾在颱風過後，能儘速恢復正常生活。