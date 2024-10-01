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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

週五要吃和解飯　綠喊話藍白別辜負兩院院長：今程委會別卡預算案

▲▼吳思瑤 蔡易餘 聯訪 轉述韓國瑜協商總預算相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對總預算案卡關，行政院長卓榮泰釋出善意，上週主動拜會立法院長韓國瑜，而韓國瑜則將在本週五邀卓榮泰、藍綠白三黨團幹部共吃「和解飯」，但國民黨團已先喊話「有底線」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，飯還沒吃、菜色還沒上，大家不應該現在就評論當天吃得開不開心，綠營將帶誠意赴宴，也希望再也不要預設前提；民進黨團書記長蔡易餘則說，希望藍白至少今天程委會先讓總預算排入議程，不要又卡關連討論都不討論，這會辜負兩院院長。

吳思瑤說，非常期待週五的和解會談，希望大家都能夠開誠布公，不設前提交流對話，也相信兩個院長都具備相當高度，能共同攜手化解總預算無法進入審議的僵局，現在飯還沒吃、菜色還沒上，大家不應該現在就評論當天吃得開不開心，綠營會帶著善意、誠意，也相信不會有人吃飯帶著敵意來。

吳思瑤指出，總預算案若在國會持續動彈不得，形同立法權無法履行審查預算權益，韓國瑜有責任協助行政部門促成朝野對話，卓榮泰這段時間則責成要求各部會全面啟動向朝野立委說明預算的作為，政院該做的努力不可偏廢、立院應做的對話也應當進行，期待對話解開僵局。

吳思瑤也提到，行政、立法環環相扣，行政院編預算、立法院審預算，當卓榮泰主動請韓國瑜共商共議。這是負責的表現，如果今天行政院跳過韓國瑜。藍白也會說韓國瑜被無視，所以卓榮泰遞出橄欖枝尋求合作，不該被說是甩鍋。

蔡易餘則說，週五餐宴前大家都不用預設前提、自我設限，這次總預算，其實有關藍白期待的項目，政府都有通盤考量邊進去，像原民會預算成長得比總預算還多，禁伐補償也從3萬提升到4萬，卓榮泰也都說明過，立法院強行要讓單一項目補助一年度就成長100%，對政院預算編列呈現不合理，希望今天在野能看到卓榮泰的用心，至少今天程序委員會能把預算案就先排入議程，不要一開始就卡關，否則辜負兩院院長，希望藍白再思考一下。

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