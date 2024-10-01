揭潘孟安「空降」選高雄市長困境　柯志恩：能說服綠營五將嗎？

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

潘孟安「空降」選高雄能說服綠5將？　柯志恩：我看不出這趨勢

▲▼專訪 國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《TVBS》近日公布「2026高雄市長可能人選民調」，國民黨立委柯志恩的支持度力壓民進黨5位人選。她日前表示，這五位對手實力都不容小覷，但民進黨秘書長潘孟安若表態，將是非常強勁的對手。柯志恩今（1日）受否時指出，對於潘是否可以打敗黨內其他人選，「我看不出來這個趨勢」，其他人努力那麼久，潘直接空降，能夠說服綠營其他在地立委嗎？

柯志恩在最新民調中領先綠委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑及前勞動部長許銘春，仍不敢掉以輕心，因外傳潘孟安被賴清德器重，而且已經獲得菊系力挺。柯志恩今天接受「千秋萬事」節目專訪表示，不知道這個民調是好還是不好，因為自從民調發布後，每天都要被吊著打，民調當然是民眾對自己這兩年來在高雄的肯定，但民調都只是參考，民進黨「五搶一」殺的激烈。

「不管是對高雄市長還是民進黨來說，高雄市是不能失去的灘頭堡，所以不管民進黨派誰出來，我都會追得很辛苦。」柯志恩也說，雖然認為潘孟安出線會是強敵，但潘的空降何以說服民進黨的競爭者？不管在民調，或是在各方面都必須贏過經營這麼久的在地立委才能服眾，還是有一番討論。

柯志恩更透露，自己和綠委打探消息，民進黨在明年8、9月會採取初選的方法，「但無論如何，和颱風一樣，我們嚴陣以待」。

柯志恩進一步指出，不管是立法院上會期的國會改革，還是這次總預算退回重審，在高雄地方都有謠言會發散，國民黨在高雄非常脆弱，不管怎麼努力解釋，這些事情都依然會在地方發酵，隨便一個事件都能被民進黨操作，選舉只會越來越辛苦。
 

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