談到割喉案吳宗憲數度哽咽　「國家一定要對好人更好對壞人更壞」

記者皮心瑀／台北報導

新北市國中校園割頸案，涉案「乾哥」郭姓少年與林姓少女分別遭判處9年徒刑與8年徒刑，被害的楊姓少年父親淚訴司法已死。曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲1日總質詢時為此情緒激動，幾度哽咽說不出話，「我們一定要讓這個國家對好人更好，對壞人更壞」。

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

吳宗憲指出，楊爸爸昨天在接受訪問的時候，甚至哭出來了，「我們都有小孩子，我們都知道白髮人送黑髮人，那種心痛絕對是傷痛欲絕，我們都能夠理解。」

吳宗憲說，他希望不要對這些被害者的家屬二次傷害，第一，傷害他們的是這些兇手，但是行政機關、政治人物、司法系統，不要對他們第二次傷害，「你看他昨天哭的那樣子，我看得我都不忍心，因為我從新北市府，我就陪著他，他到現在，我真的不忍心這個事情，所以......我們一定要讓這個國家對好人更好，對壞人更壞」。

吳宗憲哽咽說不出話，平復情緒後再表示，一定要讓這些犯罪的行為人要讓他付出該有的代價，身為檢察官，對於正義真的是無可救藥的熱情，法務部長鄭銘謙也當過檢察官，「我們一定要這樣堅持下去，好不好？」

行政院長卓榮泰說，他能夠體會委員的心情，這個部分大家是站在同一個線上，對於這種在這些為非作歹的這些歹徒，公權力一定要伸張出來。

吳宗憲表示，當人民千方百計的，在追求出入平安的時候，政府不能千方百計的為這些犯罪行為人去求情這些人，每年有非常多件殺人既遂的案子，但是很多年才會有一件死刑案子，所以這些人都是法官認證要永久與社會隔絕的，那今天政府又千方百計地為他們求情，其實對於這些被害者家屬情何以堪。