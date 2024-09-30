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預防多種癌症！雲林國二生9價HPV疫苗開打　男生接種率仍偏低

▲雲林縣國二男女生9價人類乳突病毒疫苗接種成果 近3萬人次受惠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣國二男女生9價人類乳突病毒疫苗接種成果 近3萬人次受惠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府提供國中女生9價HPV疫苗，累計至2023年共2萬4094人次施打，自2023年起加碼讓國二男生也可以免費施打9價HPV疫苗，共累計 3752人次施打。雲林縣衛生局今（30）日辦理國二男女生9價人類乳突病毒疫苗接種成果記者會。

接種人類乳突病毒(HPV)疫苗可提早預防由此病毒引起的口咽癌、頭頸癌、子宮頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌和菜花等癌症及疾病，雲林縣提供的9價HPV疫苗是當前防護力最高價別的HPV疫苗，可防範高達9種HPV病毒型別，雲林縣目前男學生接種率不到8成，遠低於女學生逾9成。

▲雲林縣國二男女生9價人類乳突病毒疫苗接種成果 近3萬人次受惠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑國中二年級男學生25人，僅13人同意接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年九月開放接種，初步調查全縣國二男生同意接種率僅77.5%、女學生91.4%，古坑國中二年級男學生25人，僅13人同意接種，接種率52%。一名不願接種的男學生認為，不覺得自己需要接種HPV疫苗；另名國二生謝同學接受疫苗接種時表示，他相信這支疫苗可以幫助他預防頭頸癌疾病，也是對未來另一半的善意表現，父母也都支持他接種。

雲林縣衛生局長曾春美指出，在國健署尚未將HPV疫苗列為國中女生公費疫苗前，台塑企業已贊助2.4萬多劑疫苗，提供雲林縣國二女學生接種，去年起則贊助國二男學生接種疫苗。國二男生接種率低可能是因為對HPV疫苗的不認識，誤以為它只對子宮頸癌有效，其實對於男性的頭頸癌、口腔癌，它也是相當有效。

雲林縣衛生局安排醫護團隊入校施打第1劑，間隔6個月後再規劃接種第2劑。就讀雲林縣男女學生如錯過校園接種期程，10月26日前亦可持相關文件至本縣斗六簡光甫診所、虎尾廖小兒科診所及20鄉鎮市衛生所接種。呼籲家長在疫苗接種前填寫同意書，讓家中子女享有健康福利，且要依照醫囑接受2劑疫苗接種(15歲以上接種3劑)才有完整的保護力。

▲雲林縣國二男女生9價人類乳突病毒疫苗接種成果 近3萬人次受惠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲疫苗接種前 須先由醫師進行評估。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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