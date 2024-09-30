割頸案「乾哥」判9年　父露包腳刺青現身道歉：兒子比較愛玩

▲新北市國三生割頸案，法院今宣判行兇的郭男判刑9年、教唆的林女判刑8年。（圖／記者戴上容翻攝）



記者陸運陞、吳佩蓁／新北報導

新北市某國中2023年12月25日發生震驚全台的校園割喉案，一名林姓少女因不滿楊姓少年，竟教唆「乾哥」郭姓少年動手傷人，郭持預藏的彈簧刀猛刺楊男頸部10刀，導致楊男傷重不治。新北地院少年法庭今（30日）宣判，依殺人罪判郭9年、林8年，可上訴。稍早郭男父母、林女父親均現身陪同開庭，庭後郭父表示有向死者家屬道歉，「兒子比較愛玩，等他回來能彌補就彌補。」

庭後郭男父母及林女父親都低調從法院後門離開，郭男父親穿著黑色短T和白色短褲，左手、左腳及後頸露出大片包手包腳刺青，郭父表示，對死者家屬感到後悔及抱歉，也有向死者父親道歉，他說兒子有承認殺人，沒有訴請減刑，「兒子（郭男）比較愛玩，等他回來能彌補就彌補」。林女父親則未回應，不發一語快步離開法院。

▲受害者父母（戴帽者）發聲明轟涉案少年少女「法庭上裝乖」 。（圖／石一佑提供）



回顧全案，去年12月25日中午12點多，就讀新北市某高中附設國中部三年級的15歲林姓少女，到同年級楊姓男學生班級找人聊天，被楊男要求離開以免打擾其他同學午休，林女因而心生不滿，跑去找同年級的郭姓「乾哥」替她出氣，郭男竟涉持預藏彈簧刀朝楊男頭頸等處狂刺10刀，楊男當場大失血倒地，送醫搶救後傷重不治。