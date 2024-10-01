割喉案爸痛訴《少事法》成保護傘　藍委坦言：有必要重新檢視

▲國民黨團召開「死刑合憲 實質廢死？ 請問法務部37名定讞死囚何時執行？」記者會記者會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭日前判死刑合憲，但設下許多關卡，讓法官更難判處死刑；新北割喉案昨一審宣判郭姓國中生判處有期徒刑9年，受害者父親則痛訴，《少年事件處理法》對少年犯太過於寬容，似乎成了少年犯罪的保護傘。國民黨立委羅智強、牛煦庭表示，該法案執行面確實有必要重新檢視，後續會跟民團研究怎麼做出最平衡法律設計。

新北校園割喉案震驚全台，新北地院少年法庭審理後，判處郭姓少年有期徒刑9年、林姓少女8年。對此，受害者父親痛批2人在法庭上裝乖、裝哭，「司法完全向加害者一方傾斜！」更直言，「少事法生了太大的病了」，法律變成加害者的保護傘，「就我認為法律已死！」。

對於割頸案受害者父親認為《少事法》成加害者保護傘，羅智強指出，最根本就是台灣法律體系偏向保護加害者人權，踐踏受害者人權，很多人權保障上，以及刑事政策上，還有少年保護上設計不平衡，讓很多學生家長把自己孩子送到學校後惶惶不安。

羅智強坦言，這部分法治面跟執行面有必要重新檢視，後續會跟民團研究怎麼做出最平衡法律設計。

牛煦庭表示，司法體系對於很多家長來說，確實過度保護加害者，大方向未成年者酌減其刑應該做，但大事情處理不好，司法體系每次被質疑，造成大家質疑司法體系，大方向顯然錯，每次回應這些事情，再再指向共同問題，人民對司法焦慮，民進黨不解決，天下大亂。