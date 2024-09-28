基隆15歲國中生偷開車「載5好友夜遊」　公墓前失控撞進騎樓慘了

▲基隆15歲國中生偷開車外出，失控自撞衝進騎樓。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市一名還在就讀國中的15歲葉姓少年，今(28日)凌晨趁著父母熟睡，偷開家中轎車出門，載上同窗5名少年夜遊，未料行經中正區中正路、法國公墓前時，少年疑因天雨路滑而失控，自撞路邊護欄後又跨越車道撞進騎樓，導致停放之貨車、機車毀損，車上也有一名少年受傷。警方到場後除將傷者送醫外，也立即依法對葉姓少年開出1萬2000元罰單，後續葉少與父母除面臨賠償外，都須參加道路安全講習。

基隆市警方28日凌晨3時許接獲通報，中正路發生一起自撞事故，警方趕抵現場時，赫然發現駕駛竟是未成年、未持有駕照的15歲葉姓少年，進一步追查才發現，原來葉姓少年趁著爸媽熟睡後，偷偷開著家裡的車外出，還載上5名好友一同夜遊，未料竟會失控發生車禍。

葉少經實施酒測後，酒測值為零，他驚恐地表示，事發前感覺輪胎壓過一處坑洞，隨即撞上一旁護欄、後又失控跨越對向車道，撞進騎樓導致停在一旁的貨車與機車受損。警方初步檢視，葉少轎車車頭毀損，車內也有一名少年受傷，後續立即將傷者送醫，並依法開出無照駕駛1萬2000元罰單。

警方指出，未滿18歲駕駛人無照駕車除依法開罰外，駕駛人及其法定代理人、或監護人應同時施以道路交通安全講習；同時後續葉少及父母也面臨車禍損失賠償。