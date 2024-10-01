靠3招「免費升級頭等艙」　美空姐親曝真心話：真的很簡單

▲空姐分享免費升等頭等艙的方法。（圖／TikTok@cierra_mistt）



記者吳美依／綜合報導

美國空服員蜜絲特（Cierra Mistt）經常在TikTok分享飛機知識與旅遊經驗，她也拍片傳授3個免費升級頭等艙的方法，其中最輕鬆簡單就能做到的，就是對待空服員態度友善。

蜜絲特表示，最簡單的升等方法就是「對登機口工作人員和空服員好一點。」她直言，空服員的每日工時可能長達14小時以上，甚至沒有時間吃飯，「如果我們收到星巴克咖啡或一包巧克力，就能創造奇蹟。」

此外，客機可能因為重量平衡問題，必須重新安排座位，而大多數飛機的後方都比較重，「如果我們必須把乘客移到前方，你覺得會從哪裡開始？從後面啊。」

@cierra_mistt flight attendant secrets- how to get FREE upgrades to FIRST CLASS (p 1) ♬ original sound - Cierra Mistt

最後則是取決於乘客的身分，如果你主動表明醫護人員的身分，可能會被優先升等，以利在醫療緊急狀況下，迅速提供幫助，「即便無法升級到頭等艙，我們也會盡量把你安排在出口那一排，擁有更多腿部空間。」

針對這部影片，一些自稱空服員的網友表示認同，「經濟艙座位超賣時，我曾免費幫一些乘客升級，而且總是選擇那些對我友善的人」。但也有一些同行表示懷疑，「身為登機口工作人員，我們不會免費升等，即使這麼做了，也是優先幫員工升等，然後依據乘客的狀態跟票價做決定」、「你可以買星巴克給我，但不會因此獲得頭等艙座位，這是不被允許的，而且總是有人在監督」。

另一些人認為，蜜絲特提供的方法，在小型航空公司更可行。一名自稱聯合航空員工的網友留言，「我們有很多高級會員，升等名單總是很長。如果想要靠著星巴克升等，只能祝你好運了。」