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愛美瘋「吃土」！　她狂讚一堆神奇效果：沒人能阻止我

▲▼愛美人士瘋「吃土」　她狂讚一堆神奇效果：沒人能阻止我。（左圖／達志影像；右圖／TikTok）

▲國外愛美人士興起「吃土」風潮。（左圖／達志影像；右圖／TikTok）

記者吳美依／綜合報導

TikTok最近興起一股「吃土」風潮，部分愛美人士宣稱，此舉不僅能夠養顏美容，甚至有益健康。其中，自稱生育達人的女網友艾德勒（Stephanie Adler）不僅大力讚揚吃土好處，更直言「沒人能阻止我吃。」

綜合外媒報導，這群倡導「吃土」的人被稱為「crunchers」，他們宣稱因為土壤富含礦物質，所以吃下去能夠改善腸胃健康、減少皺紋、改善膚質，甚至有助於減肥。艾德勒就在TikTok影片中宣稱，「我愛吃土，我可以整天只吃這個，甚至不吃食物。」

@muthan8ure country girl inside and out #viral #fyp #fypage #fypシ゚viral #fyppppppppppppppppppppppp #country #countrygirl ♬ original sound - Mutha N8ure

儘管大部分人質疑吃土的好處，但2019年一份研究報告指出，「土壤有助於人類腸道的微生物群」，減少對於牲畜或乳製品的需求，進而改善消化系統，史前人類也會吃土補充營養。如今，就連亞馬遜等電商平台也能夠買到可食用土，從粉末狀到黏土狀都有，有些甚至大膽標榜健康功效。

不過，想要吃土也可能是一種被稱為「異食癖」（pica）的飲食失調，也就是強迫性食用不可食用的物質。腸道專家珍達（Dimple Jangda）呼籲謹慎行事，因為吃土可能不太安全，「考慮到我們的土地已經受到嚴重汙染 ……可能會有病原體和重金屬，影響肝臟與腎臟。」

 
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