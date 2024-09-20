搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！　空服員崩潰：天天上演

▲不要把餐盤疊在一起。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

有些民眾在外面用餐，吃完後會順手將空盤疊在一起，節省店員收拾的時間，一名網友表示，搭飛機時看到，旅客吃完飛機餐後，把同行3人的餐盤全部疊在一起，整理成一盤放在地上，好奇「空服員的心情是什麼？」對此，一票人狂搖頭，此舉反而造成空服員的麻煩，「組員要哭了」。

有網友在Threads發文，搭飛機時，看到隔壁的乘客吃完飛機餐後，將同行3人的餐盤全部疊在一起，「空服員收餐看到疊成這樣的心情是？」

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貼文掀起熱論，網友指出，這種看似貼心的行為，實際上可能給空服員帶來困擾，「學姐們不喜歡這樣疊好，因為他們還要重新疊一次，請不要好心」。原PO也分享，「後來看到空服員一個一個分開成三盤放入推車」。

貼文釣出空服員留言，「其實這樣天天上演已經習慣了，最不喜歡的是那種要了3杯飲料，全部都不喝完」、「我都會跟乘客解釋『謝謝但其實我們這樣不會比較好收～』然後在走道上一個一個放成可以收進餐車的狀態」、「我會請客人拿給我，然後算三格放進去，不拆、不彎腰、不用教育客人，因為層出不窮，心會累，放過自己」。

事實上，之前曾有空服員呼籲，吃完飛機餐不要把空盤疊在一起，「因為餐車是一層一層的，每層高度就那樣，疊起來會很難收」，組員得重新擺放成一盤一盤，「我都會把垃圾跟餐具放到主餐盒裡，然後把鋁箔紙重新包回去」。

