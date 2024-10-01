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社會 社會焦點 保障人權

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫(38歲)昨(9月30日)颱風夜開車巡邏，行經地檢署附近時攔查一輛可疑的違停轎車，未料駕駛陳女(30歲)心虛，當即重踩油門、拖行劉員約500公尺，還蓄意撞擊捷運工地護欄，導致劉頭部重創、送醫搶救不治。據了解，劉員相當優秀，畢業於建國中學，後承父志投身警職，是警察大學101年公共安全研究所碩士班畢業，從警後工作態度十分積極，性格猶如拼命三郎，獲得不少長官讚賞，不料如今卻傳出噩耗，令警界相當震撼。

▲▼新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行，不幸殉職。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫昨深夜盤查女毒蟲時遭拖行殉職。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，劉宗鑫已婚，育有2子，畢業於建國中學、國立臺灣師範大學社會教育系新聞組，後因父親從事警職，便毅然決然繼承父志，投考警大研究所，畢業後從警約10年，擔任過淡水三芝分駐所所長、淡水竹圍派出所所長、土城派出所所長，後才就任清水派出所所長。同仁描述，劉宗鑫工作態度十分積極認真，遇到事情身先士卒、親力親為，宛如拼命三郎，待人也十分謙和有禮。

昨夜劉員在颱風夜駕駛巡邏車外出值勤，行經地檢署附近時發現一輛可疑車輛違停，劉員下車察看後發現該車竟是權利車，因此立即要求陳姓女駕駛下車；但陳女疑似心虛，竟重踩油門加速逃逸，導致勾著車窗的劉員來不及反應，當場慘遭拖行約500公尺。

▲▼新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行，不幸殉職。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行，不幸殉職。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉宗鑫從警約10年，工作表現相當積極、優秀。（圖／記者陳以昇翻攝）

監視器畫面拍下，陳女不顧遭到拖行的劉姓所長，還蓄意駕車逼近內側分隔島，刻意讓劉員撞擊捷運施工護欄，導致劉重傷鬆手，陳女見其摔落後，完全未停下查看，當場加速離開現場，並棄車逃逸。而劉宗鑫遭撞擊後頭部受到重創、全身多處骨折，雖立即送往亞東醫院搶救，但仍於1日凌晨宣告不治。

劉員殉職消息曝光後，震驚新北警界，不少曾與劉員共事過的員警紛紛發文哀悼。而事後警方循線展開調查，火速於土城中央路二段找到陳女，並將其逮捕，初步了解陳女為毒品人口，目前全案正進一步調查釐清中。

▼警方事後循線於土城一處住宅尋獲陳女，並將其壓制逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行，不幸殉職。（圖／記者陳以昇翻攝）

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