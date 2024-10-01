惡劣毒蟲陳嘉瑩「2度撞護欄」害警殉職　落網曝：怕沒錢繳罰金

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫(38歲)9月30日颱風夜外出巡邏，不料卻在盤查時遭女毒蟲陳嘉瑩(30歲)拖行500公尺、猛撞護欄全身骨折重創殉職。陳女事後落網遭逮，表示過去因吸毒而多次被抓，每次都是易科罰金，此次又遇警盤查，擔心繳不起罰鍰，才會踩油門想甩掉警方，沒想到卻造成劉員殉職、家庭破碎。

▲女毒蟲陳嘉瑩供稱怕繳不起罰金才會猛踩油門加速，沒想到卻害死警察。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，劉宗鑫相當優秀，建國中學畢業後追隨父親投考警大研究所，從警約10年，工作態度相當認真、表現積極，受長官賞識、下屬愛戴；且劉員已婚，育有1歲、及4歲兩個年幼的女兒。

▲惡劣女毒蟲陳嘉瑩拒絕攔檢，猛踩油門加速拖行員警長達500公尺。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨晚間劉員駕車外出巡邏，行經地檢署附近時發現一輛違停轎車形跡可疑，一查後竟是權利車，劉員直覺有異，立即上前盤查，未料駕駛陳女是毒品人口，疑似心虛拒檢，不顧劉員上半身還卡在車窗處，當即重踩油門拖行約500公尺，還故意朝一旁捷運施工護欄撞擊，導致劉員重創、全身多處骨折，最終脫力跌落路旁，經緊急送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治。事後警方循線追查，於土城中央路二段一處公寓找到陳女，當場破人而入將其壓制逮捕。

警方調查，毒品人口陳嘉瑩無業，過去有多次吸毒被抓紀錄。陳女供稱，因過去每次被抓後都易科罰金，而自己沒有工作、收入不穩，擔心這次要是再被抓恐怕繳不起罰金，所以當時才猛踩油門加速，想甩掉警察，結果卻造成劉員殉職。陳嘉瑩再警方訊後先送往醫院驗尿，後續全案依殺人、毒品及妨害公務致死罪嫌移送新北檢。