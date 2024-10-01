所長遭拖行「全身骨折」殉職！爸神情凝重、妻雙眼紅腫走進殯儀館

記者黃彥傑、陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫(38歲)9月30日颱風夜外出巡邏，不料卻在盤查時遭陳姓女毒蟲(30歲)拖行500公尺、猛撞護欄重創殉職。今(1日)劉員遺體送往板橋殯儀館相驗，上午劉父、以及妻子也到場，劉妻仍難以接受丈夫殉職一事，經過一夜神情滿是疲憊，走進殯儀館時雙眼紅腫泛淚，現場氣氛哀戚。

▲所長劉宗鑫遭女毒蟲拖行殉職，劉妻(黑衣)、與劉父(白色上衣)今上午前往板殯相驗。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，昨夜劉員外出執行巡邏勤務，行經地檢署附近時發現一輛違停轎車形跡可疑，一查後竟是權利車，劉員直覺有異，立即上前盤查，未料駕駛陳女是毒品人口，疑似心虛拒檢，不顧劉員上半身還卡在車窗處，當即重踩油門拖行約500公尺，還故意朝一旁捷運施工護欄撞擊，導致劉員重創、全身多處骨折，最終脫力跌落路旁，經緊急送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治。事後警方循線追查，於土城中央路二段一處公寓找到陳女，當場破人而入將其壓制逮捕。

今(1日)一早劉員遺體送抵板橋殯儀館相驗，上午劉父、及妻子在警方同袍的陪同下抵達殯儀館，同為警職的劉父戴著口罩、鴨舌帽，神情凝重、眉頭深鎖；而劉妻在接獲噩耗後歷經一夜疲憊，仍難接受丈夫殉職，走進殯儀館時雙眼紅腫泛淚。

據了解，38歲的劉宗鑫建國中學畢業，後追隨父親投考警大研究所，從警至今約10年，工作態度積極認真，頗受長官賞識、以及下屬愛戴；劉員已婚，且育有2子，怎料竟會在颱風夜巡邏、盤查時遭女毒蟲奪命，令警界同仁、家屬悲痛萬分。

▼劉宗鑫遭陳姓女毒蟲拖行約500公尺、全身多處骨折慘死。（圖／記者陳以昇翻攝）