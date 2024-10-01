警所長遭毒蟲拖行殉職！　侯友宜悲痛發文：徹查嚴辦追究到底

▲派出所長遭女毒蟲「開車拖行」殉職。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者崔至雲／新北報導

新北土城分局清水派出所長劉宗鑫9月30日深夜巡邏行經地檢署附近，攔查一輛違停轎車，竟遭對方拖行近500公尺後蓄意撞擊圍欄，當場不幸殉職。對此，新北市長侯友宜悲痛發文表示，「我應該驕傲有你這樣責任感強的學生，可不該是在這樣的情景，徒留痛心不捨」，目前警方已火速逮捕逃逸駕駛，並指示徹查、嚴辦、追究到底，務必還同仁公道。

清水派出所2名員警執行巡邏勤務，在深夜11時許攔查可疑車輛。當時，所長劉宗鑫下車走到違停車輛的駕駛座一側，要求女駕駛下車。不料陳女疑似心虛，馬上踩油門加速逃逸，導致勾著車窗的劉姓所長一路被拖行約500公尺。

現場監視器畫面可見，陳女還駕車逼近內側分隔島，刻意讓劉姓所長去撞擊施工用護欄，導致劉遭撞擊後鬆手，當場殉職。之後，陳女見劉摔落，也未停下查看，而是加速逃逸現場，隨後棄車逃逸。

「人抓到了，任務結束，好好休息。」侯友宜說，他多希望這樣喊話時，能拍拍警察同仁的肩膀鼓勵打氣，而不是對著白布。

侯友宜提到，劉宗鑫是土城清水派出所的所長，一心追求正義，跟著爸媽的腳步踏入警界服務，同事們都形容他處事明快、積極任事。在昨日深夜的巡邏勤務中，卻不幸殉職。

侯友宜表示，警方火速逮捕逃逸駕駛，他已指示徹查、嚴辦、追究到底，務必還同仁公道。同時從優撫恤，全力協助，陪伴宗鑫的家屬走這段難熬的路。

侯友宜最後也喊話，「宗鑫，任務結束了。我應該驕傲有你這樣責任感強的學生，可不該是在這樣的情景，徒留痛心不捨」。