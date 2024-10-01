　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

警所長遭毒蟲拖行殉職！　侯友宜悲痛發文：徹查嚴辦追究到底

▲▼快訊／女毒蟲抓到了！派出所長遭「開車拖行」殉職　現場影片曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲派出所長遭女毒蟲「開車拖行」殉職。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北土城分局清水派出所長劉宗鑫9月30日深夜巡邏行經地檢署附近，攔查一輛違停轎車，竟遭對方拖行近500公尺後蓄意撞擊圍欄，當場不幸殉職。對此，新北市長侯友宜悲痛發文表示，「我應該驕傲有你這樣責任感強的學生，可不該是在這樣的情景，徒留痛心不捨」，目前警方已火速逮捕逃逸駕駛，並指示徹查、嚴辦、追究到底，務必還同仁公道。

清水派出所2名員警執行巡邏勤務，在深夜11時許攔查可疑車輛。當時，所長劉宗鑫下車走到違停車輛的駕駛座一側，要求女駕駛下車。不料陳女疑似心虛，馬上踩油門加速逃逸，導致勾著車窗的劉姓所長一路被拖行約500公尺。

現場監視器畫面可見，陳女還駕車逼近內側分隔島，刻意讓劉姓所長去撞擊施工用護欄，導致劉遭撞擊後鬆手，當場殉職。之後，陳女見劉摔落，也未停下查看，而是加速逃逸現場，隨後棄車逃逸。

▲▼快訊／女毒蟲抓到了！派出所長遭「開車拖行」殉職　現場影片曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

「人抓到了，任務結束，好好休息。」侯友宜說，他多希望這樣喊話時，能拍拍警察同仁的肩膀鼓勵打氣，而不是對著白布。

侯友宜提到，劉宗鑫是土城清水派出所的所長，一心追求正義，跟著爸媽的腳步踏入警界服務，同事們都形容他處事明快、積極任事。在昨日深夜的巡邏勤務中，卻不幸殉職。

侯友宜表示，警方火速逮捕逃逸駕駛，他已指示徹查、嚴辦、追究到底，務必還同仁公道。同時從優撫恤，全力協助，陪伴宗鑫的家屬走這段難熬的路。

侯友宜最後也喊話，「宗鑫，任務結束了。我應該驕傲有你這樣責任感強的學生，可不該是在這樣的情景，徒留痛心不捨」。

▲▼快訊／女毒蟲抓到了！派出所長遭「開車拖行」殉職　現場影片曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

ET快訊
山陀兒估「最強狀態」登陸　關鍵12小時風雨最猛
快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」腦癌病逝　享年58歲
LIVE／山陀兒成強颱「緩慢靠近台灣」　氣象署最新說明
快訊／山陀兒又增強！　陸警擴大9縣市
沈慶京「行賄手法」破解！　柯文哲2階段收錢
山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」
快訊／颱風夜離奇自撞！　台南火燒車尋獲焦屍
山陀兒大迴轉「明掃全台」　4縣市風雨最劇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

警所長遭毒蟲拖行殉職！　侯友宜悲痛發文：徹查嚴辦追究到底

產業電價最高漲14%　行政院：產業用電1度4.29元仍有競爭力

北市明沒颱風假！網失望留言　蔣萬安：盼帥的是「專業應對」台北隊

北市上班上課！蔣萬安籲注意安全　明早9點水門、越堤坡道只出不進

快訊／早點休息！　北北基桃宣布「明日正常上班、上課」

「和解飯」難解總預算案僵局　靠韓國瑜搭橋不如行政團隊拆彈

民眾黨智庫孫鳳群遭約談　四叉貓爆「12萬薪資用柯文哲政治獻金付」

虐童案家長無法調閱監視器？　林月琴：可以請員警陪同

山陀兒來勢洶洶　慶籌會：2日半兵力操演飛行任務取消

備戰山陀兒侵台　卓榮泰：應變情勢絕對不能掉以輕心

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

颱風逼近！花東掀豪雨　蘇花公路土石流8車受困

警所長遭毒蟲拖行殉職！　侯友宜悲痛發文：徹查嚴辦追究到底

產業電價最高漲14%　行政院：產業用電1度4.29元仍有競爭力

北市明沒颱風假！網失望留言　蔣萬安：盼帥的是「專業應對」台北隊

北市上班上課！蔣萬安籲注意安全　明早9點水門、越堤坡道只出不進

快訊／早點休息！　北北基桃宣布「明日正常上班、上課」

「和解飯」難解總預算案僵局　靠韓國瑜搭橋不如行政團隊拆彈

民眾黨智庫孫鳳群遭約談　四叉貓爆「12萬薪資用柯文哲政治獻金付」

虐童案家長無法調閱監視器？　林月琴：可以請員警陪同

山陀兒來勢洶洶　慶籌會：2日半兵力操演飛行任務取消

備戰山陀兒侵台　卓榮泰：應變情勢絕對不能掉以輕心

山陀兒颱風來襲　台水公司籲民眾蓄水備用+節約用水

TOYOTA第2代C-HR日本現身！幫Corolla Cross、RAV4休旅家族添戰力

水電工開貨車載1噸材料上山工作　誤信導航輪卡產業道路山壁

台積電漲14元至971　指數漲逾190點

香客千里迢迢參加東港迎王祭遺失錢包　東港警積極尋回

中國75周年國慶　金正恩「火速」向習近平發送賀電

凱米颱風災損復建...工程會補助南投縣33.8億　佔全國總額20%

乳牛貓給媽摸立刻翻肚撒嬌　換爸爸就尖聲哀嚎超嫌棄

快訊／08:34花蓮鳳林規模2.8「極淺層地震」　最大震度4級

山陀兒颱風眼「渾圓銳利」　粉專警告：眼牆附近很暴力

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

政治熱門新聞

沒颱風假網友失望　蔣萬安回應了

快訊／早點睡　北北基桃明正常上班、上課

挺朱亞虎翻車了？　徐巧芯：知人知面不知心

警所長遭毒蟲拖行殉職！　侯友宜悲痛發文：徹查嚴辦追究到底

產業電價最高漲14%　行政院：產業用電1度4.29元仍有競爭力

北市明上班上課！蔣萬安籲注意安全

靠韓國瑜和解飯解預算僵局？　行政團隊還是得拆彈

民眾黨智庫孫鳳群遭約談　四叉貓爆「12萬薪資用柯文哲政治獻金付」

分析／賴清德罵將官！軍方委屈全吞了　總統府該上火線當後盾

傳賴清德飆罵將官　藍委：蔡英文都不會這樣

朱亞虎認罪！　黃國昌回應了

颱風假再等等　蔣萬安：4市同步宣布

京華城案「員警目睹一幕」　直呼：那口哨聽起來毛毛的

台北市議會將開議　61席議員少9席

更多熱門

相關新聞

女毒蟲撞死所長！　侯友宜凌晨悼念：人抓到了好好休息

女毒蟲撞死所長！　侯友宜凌晨悼念：人抓到了好好休息

新北土城分局清水派出所長劉宗鑫遭女毒蟲撞死，女毒蟲83年次女子陳嘉瑩1日身凌晨落網。新北市長侯友宜也在凌晨發文哀悼所長劉宗鑫。

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

即／山陀兒來襲！侯友宜下令了　「一時段」對新北影響最大

即／山陀兒來襲！侯友宜下令了　「一時段」對新北影響最大

誣指派出所長喝酒、打麻將　高雄男獲緩刑

誣指派出所長喝酒、打麻將　高雄男獲緩刑

新北聯醫負壓隔離病房　建立完善醫療照護空間

新北聯醫負壓隔離病房　建立完善醫療照護空間

關鍵字：

所長毒蟲殉職侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

山陀兒今北轉　登陸撞中央山脈

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

山陀兒罕見「斜切縱走」　估明登陸高屏、花蓮出海

山陀兒明登陸　「任何頑強颱風碰到中央山脈也須屈服」

LIVE／山陀兒龜步轉彎1天登陸　氣象署晚間最新說明

更多

最夯影音

更多

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面