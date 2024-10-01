抓女毒蟲殉職留2幼女…所長幸福家庭照曝光！與妻十指緊扣滿眼愛意

▲劉姓所長抓女毒蟲殉職，家庭照曝光，令人鼻酸。（圖／翻攝自劉姓所長臉書，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫9月30日晚間開車巡邏，行經地檢署附近時，發現一輛可疑違停車輛隨即進行攔查，不料，30歲陳姓女駕駛竟將劉姓所長拖行500公尺，並衝撞施工護欄害命。據了解，劉姓所長與妻子育有2名幼女（1歲、4歲），家庭照曝光令人鼻酸。

清水派出所所長劉宗鑫9月30日深夜11時許，與同仁在金城路二段發現一台違停的可疑車輛，下車走到該車駕駛座側時，瞄到車內有一瓶喪屍煙油，隨即要求陳姓女駕駛下車，並抓住其方向盤，防止陳女逃脫。不料，陳女立刻猛踩油門逃逸，將劉姓所長拖行500公尺後，駕車逼近內側分隔島，讓劉姓所長撞擊一旁的捷運施工護欄，導致劉姓所長全身多處骨折、頭部重創殉職。

據了解，陳女為毒品人口，從2014年就曾因吸毒被抓，目前無業，在家中與父母同住，有毒品、侵占前科。陳女表示，因吸毒多次被抓，都易科罰金，怕再被抓繳不起罰金，才會猛踩油門加速要甩開警察，結果造成警察殉職。陳嘉瑩經警方詢後，先到醫院採集尿液化驗毒品反應，再依殺人、毒品及妨害公務致死罪嫌移送新北檢。

而劉姓所長2017年11月與妻子結婚，婚後6年育有4歲、1歲的女兒，稍早劉姓所長與妻子的婚紗照、結婚登記照、家庭照也曝光，只見夫妻倆十指緊扣，臉上的幸福藏不住，大女兒誕生後，劉姓所長也與坐在嬰兒推車上的女兒合照，如今天倫夢碎，令親友痛心不已。