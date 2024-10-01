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社會 社會焦點 保障人權

女毒蟲撞死所長！　侯友宜凌晨悼念：人抓到了好好休息

記者葉國吏／綜合報導　

新北土城分局清水派出所長劉宗鑫遭女毒蟲撞死，女毒蟲83年次女子陳嘉瑩1日身凌晨落網。新北市長侯友宜也在凌晨發文哀悼所長劉宗鑫。

▲▼快訊／女毒蟲抓到了！派出所長遭「開車拖行」殉職　現場影片曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲83年次女子陳嘉瑩「開車拖行」派出所長，還刻意開車去撞擊護欄。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

清水派出所2名員警執行巡邏勤務，在深夜11時許攔查可疑車輛。當時，所長劉宗鑫下車走到違停車輛的駕駛座一側，要求女駕駛下車。不料陳女疑似心虛，馬上踩油門加速逃逸，導致勾著車窗的劉姓所長一路被拖行約500公尺。

 

今日凌晨，警方循線找到83年次陳姓女駕駛，屋內還有1男1女。初步調查，陳女是毒品人口，當時搖下車窗接受盤查時疑似心虛，加速往前衝，導致劉反應不及被勾走，一路被拖行至金城、裕民路口喪命。

▲陳嘉瑩（粉色上衣）凌晨落網，被帶回警局。（圖／記者陸運陞翻攝）

對此新北市長侯友宜1日凌晨在臉書發文「人抓到了，任務結束，好好休息。」，悼念「我多希望這樣喊話時，能拍拍警察同仁的肩膀鼓勵打氣，而不是對著白布。宗鑫是土城清水派出所的所長，一心追求正義，跟著爸媽的腳步踏入警界服務，同事們都形容他處事明快、積極任事。在昨日深夜的巡邏勤務中，卻不幸殉職。警方火速逮捕逃逸駕駛，我已指示徹查、嚴辦、追究到底，務必還同仁公道。同時從優撫恤，全力協助，陪伴宗鑫的家屬走這段難熬的路。宗鑫，任務結束了。我應該驕傲有你這樣責任感強的學生，可不該是在這樣的情景，徒留痛心不捨。」

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