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強化學生交安知能　台南學校首創「筆試+路考」的腳踏車考照服務

▲台南市新興國中創新推出包含筆試與路考的「腳踏車考照」服務，通過者可取得學校精心設計的自行車牌，全方位落實交通安全教育，確保學生安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市新興國中創新推出包含筆試與路考的「腳踏車考照」服務，通過者可取得學校精心設計的自行車牌，全方位落實交通安全教育，確保學生安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學生交通安全知能並確保學生行的安全，台南市新興國中創新推出包含筆試與路考的「腳踏車考照」服務，通過者可取得學校精心設計的自行車牌，全方位落實交通安全教育，確保學生安全，此項做法不僅深獲家長與社區的肯定與支持，也成為推動交通安全教育的模範學校。

台南市教育局長鄭新輝30日代表黃偉哲市長蒞校主持記者會，參觀並了解新興國中腳踏車考照執行情形與成效，對學校樹立交通安全教育的新典範，深表肯定與讚揚。

黃偉哲市長表示，台南市重視市民交通安全，對中小學生也持續透過多元的交通安全教育進行宣導與體驗。新興國中的「腳踏車考照」樹立強化學生交通安全知能的新典範，透過筆試與路考，可引導學生學習正確的交通規則，並熟練騎行腳踏車的技能與習慣，以確保騎車的安全。新興國中的推動的成效可以拓展至其他學校，讓交通安全教育不只是口號，而是能夠徹底落實。

▲台南市新興國中創新推出包含筆試與路考的「腳踏車考照」服務，通過者可取得學校精心設計的自行車牌，全方位落實交通安全教育，確保學生安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鄭新輝局長表示，現行交通法規雖未規定騎腳踏車需考照，但有鑑於學生騎腳踏車在馬路上，需面對不同的路況與情境，不僅需要有良好的騎行技巧，也要學會許多交通規則與注意事項，新興國中推出筆試和路考兼具的「腳踏車考照」計畫，對學生是一項挑戰，但通過者可取得精心設計的車牌懸掛在車上也是一項榮譽。學校的作法不僅是一項創舉，也是確保學生交通安全的務實措施，推出以來深獲家長與社區的肯定可見一斑，未來希望能推廣至各校。

鄭雅麗校長表示，新興國中除了致力於為學生建置安心的學習環境，更想方設法結合校內外資源，打造學生安全上下學空間。學校因緊鄰台南安平工業區，位處高車流路段，附近亦有傳統市場，人流及車流龐大，落實安全教育刻不容緩。為此，每學年初都會進行學生通勤方式調查，並利用班週會進行交通安全宣導及常識測驗。為了確保學生交通安全，學校更與金華社區合作設置腳踏車訓練場，讓學生進行安全檢查與路考，每年參加腳踏車考照的學生比例，大約占全校學生25%，通過後授予車牌，藉由考照提升學生遵守交通規則的知能，並在日常生活中實踐安全騎行。

▲台南市新興國中創新推出包含筆試與路考的「腳踏車考照」服務，通過者可取得學校精心設計的自行車牌，全方位落實交通安全教育，確保學生安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局補充表示，教育部近年要求全國各縣市均須落實安全教育，台南市各校除常態性宣導及全校安全教育活動外，更積極鼓勵學校課程發展委員會將交通安全教育列入校本課程，並安排在對應的領域中實施教學，全面提升學生的安全素養教育。

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