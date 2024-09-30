最可愛台南路跑400咖拉棒！　超萌「貓貓蟲咖波」完賽物資等你拿

▲台南400「台南動起來，400咖拉棒！」全民趣味路跑！30日在永華市政中心戶外綠園舉行宣傳記者會，現場由市長黃偉哲、體育局長陳良乾為活動站台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南400「台南動起來，400咖拉棒！」，10月20日將於永華市政中心舉行全民趣味路跑！30日在永華市政中心戶外綠園舉行宣傳記者會，現場由市長黃偉哲、體育局長陳良乾為活動站台。

本次活動的代言人—台灣在地百萬人氣原創角色「貓貓蟲咖波」也聯袂登場，現場歡欣手舞足蹈，活力十足，還邀請統一獅隊Uni Girls成員瑟七、觀旅局吉祥物魚頭君、市場吉祥物菜奇鴨、安平的劍獅寶寶安安和114年台南全中運吉祥物大員、甜甜等人物共襄盛舉，現場熱鬧非凡，熱情邀請全國民眾一起來台南參與趣味路跑盛事。

市長黃偉哲表示，台南過去一直提倡健康城市，很多活動陸續舉辦，可以看到除了過去盛名的古都馬拉松、曾文馬外，今年特別加上趣味路跑，希望推廣大家運動健身概念，趣味路跑最重要的是它的造型，還有讓活動更多元趣味化，歡迎大家一起來參加台南全民趣味路跑。

本次全民趣味路跑分為8.8公里的「吉祥物路跑組」和3.5公里「萬聖節扮裝路跑組」，無論大朋友小朋友都能選擇適合自己的路線，而且參與萬聖節扮裝的跑者們只要與活動TRUSS合照，在個人Instagram發布限時動態並標記台南市政府體育局官方帳號，即可獲得裝扮好禮，此外，評審團隊特邀知名圖文創作者「Croter Hung」與「beat生活圖解」，將精心挑選10位最佳視覺獎得主，包含曾獲德國iF設計獎的「艾德國際 ADHOC」質感運動太陽眼鏡在內的豐富好禮等你來拿，歡迎大家發揮無限創意，一起來台南扮裝變身，用歡笑與活力開跑。

此外，報名參賽的選手皆能獲得由貓貓蟲咖波聯名推出的獨家完賽好禮，包括完賽造型獎牌、紀念跑衣、超可愛的紀念鑰匙圈、完賽毛巾等，十多種療癒又實用的好物正等著大家。其中報名「吉祥物路跑組」的跑者們不只能加碼獲得貓貓蟲咖波紀念棉T，總排第一名能獲得獎金12000元，前10名也有豐盛獎金。

體育局長陳良乾指出，8.8公里「吉祥物路跑組」的跑者將一路沿著安平運河，行經安平古堡、安億橋後回到賽事主會場，且特別在安平古堡門口設置補給站，期望藉此呼應「台南400」的紀念意象，讓來自各地的跑者皆能共襄盛舉。3.5公里「萬聖節扮裝路跑組」的路線則是繞行永華市政中心周圍一圈，讓展現熱情與創意的跑者們能開心運動。

體育局表示，除了豐富完賽物資，來自日本的寶礦力水得也會在補給站為大家補充足夠的水分和電解質，並贊助所有跑者「寶礦力水得粉末包」，提供最佳的能量應援。還有World Gym世界健身俱樂部提供所有跑者14天免費體驗會籍，可適用於全台據點，鼓勵大家持之以恆運動。賽後除了知名蛋糕餅乾禮物專門店「拾個月」提供完賽點心為跑者補充體力外，承辦方「漂遊者」亦安排一連串樂團表演與美食市集等活動，歡迎所有市民朋友屆時前來同樂，一起為「台南400」歡呼。目前報名活動已進入倒數階段，截止日為10月9日千萬別錯過路跑盛會，還請有興趣的跑者報名從速，以免向隅。

另外，考量跑者們的交通與休憩需求，目前已規劃賽事前後往返的長、短程接駁；休憩部分則有「福爾摩沙遊艇酒店」提供跑者入住折扣，在安平港邊美景的陪伴下養精蓄銳；而「Provintia Hotel 天下南隅」亦提供入住跑者特別招待，只要出示選手證即享酒吧飲料任選和延後退房一小時等優惠，歡迎有需要跑者多加利用。更多活動報名資訊請至全民趣味路跑線上報名網站：https://www.joinnow.com.tw/about.php?cnt_id=95&type=1，更多賽事資訊歡迎追蹤台南市政府體育局臉書粉絲團與IG查詢。

今日活動貴賓雲集，包含市議員許至椿、沈震東、蔡筱薇、陳怡珍、周麗津、余柷青、朱正軒也到場關心。