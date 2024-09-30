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台南市府強遷永康基督墓園　陳以信批手段粗暴違反土地正義

▲台南永康二王基督教墓園自救會30日表示，反對台南市政府將該墓園強制重劃改為公用道路與公園，強調該墓園對台灣基督宣教史深具意義，呼籲重視文化資產保存並停止強制重劃作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南永康二王基督教墓園自救會30日表示，反對台南市政府將該墓園強制重劃改為公用道路與公園，強調該墓園對台灣基督宣教史深具意義，呼籲重視文化資產保存並停止強制重劃作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康二王基督教墓園自救會30日表示，反對台南市政府將該墓園強制重劃改為公用道路與公園，強調該墓園對台灣基督宣教史深具意義，呼籲市長黃偉哲重視文化資產保存並停止強制重劃作為。

▲台南永康二王基督教墓園自救會30日表示，反對台南市政府將該墓園強制重劃改為公用道路與公園，強調該墓園對台灣基督宣教史深具意義，呼籲重視文化資產保存並停止強制重劃作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

前立法委員陳以信家族有10多位先人葬於該墓園，他痛批台南市政府欲強行刨他家祖墳，也是刨上千戶台南基督徒家庭祖墳，不僅手段粗暴更違反土地正義。

位於永康區復華三街巷內的二王基督教墓園，為1971年代初由台南地區10餘家基督教會所聯合購置的私有墓園，佔地僅0.6公頃，50幾年來安葬約1500位基督徒。台南市政府於2019年提出永康二王市地重劃計畫，總開發面積達32.5公頃，二王基督教墓園的0.6公頃列為公用道路與公園。2020年3月內政部都市計畫委員會通過，台南市政府公告於2023年3月30日起實施。

▲台南永康二王基督教墓園自救會30日表示，反對台南市政府將該墓園強制重劃改為公用道路與公園，強調該墓園對台灣基督宣教史深具意義，呼籲重視文化資產保存並停止強制重劃作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

數百位墓園家屬去年接到市府要求遷葬消息均感憤慨，5月間組成自救會訴求全區保留，8月間向市府文化資產管理處提報文化景觀資產保存。文資處委託台南大學進行文資調查，並自2023年3月起會同審查委員與墓主家屬進行現場勘查，30日上午為第12次也是最後1次場勘，有數十位家屬到場並表達反對遷葬。

自救會表示，由於時空背景特殊，二王基督教墓園是以埋葬1949年後從大陸來台各基督教派教友為主，包含如衛理會、浸信會、神召會、市召會、內地會，及數間台灣本土新興教會如伊甸教會、榮主教會、福音教會、大林教會、二空教會，及少數新豐地區長老教會的教友。其中埋有許多教史上重要人物，如台灣基督傳道會創辦人江牧羊牧師、伊甸教會與亞洲宣教神學研究院創辦人張進吉牧師、橄欖山營地創辦人美籍魏榮美宣教士（為魏德凱牧師娘），及曾任台灣衛理公會會督的吳承禧牧師，首任台南社教館長及瀛海中學老校長童家駒，及前台南縣議員及新藥公會理事長沈棖和、台南著名老店如天生接骨所創辦人蔡天生、莉莉水果店創辦人李澤等。

▲台南永康二王基督教墓園自救會30日表示，反對台南市政府將該墓園強制重劃改為公用道路與公園，強調該墓園對台灣基督宣教史深具意義，呼籲重視文化資產保存並停止強制重劃作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

前立委陳以信以墓主家屬與自救會顧問身份提出質疑，他指出該墓園當年就是合法購買的私人墓地，今台南市府違背上千位墓主家屬意願強行重劃，是違反土地正義的粗暴行政作為。他並說台南市府今年紀念台南400，代表台南重視歷史文化資產，而二王基督教墓園正是台灣唯一一處，於1949年後受中共逼迫從大陸來台各基督教派的集合墓園，對台灣多元歷史與基督教來台宣教史具有雙重重要意義。陳以信批評，如果台南市政府強行重劃並遷葬該墓園，就是對這段歷史的最大抹滅，也是對紀念台南400的最大反諷。他呼籲黃偉哲應協助保留該墓園，好讓未來紀念台南500時，還能保有這段基督徒大遷移史的重要文化資產。

自救會代表大林教會方永健牧師表示，此墓園是國共戰亂下基督教遷台發展史上的重要見證，紀錄台灣基督教華語教會的早期發展。關於許多大陸來台基督信徒、傳教士和本地初代信徒的生平，是研究台灣基督教華語教派史不可或缺的實物史料。他強調，尤其對基督徒而言，墓園不僅是安息之所，更是信仰傳承的重要場所。他認為透過保留這座墓園，可維護台灣的多元文化遺產，並體現台灣社會的宗教自由。

▲台南永康二王基督教墓園自救會30日表示，反對台南市政府將該墓園強制重劃改為公用道路與公園，強調該墓園對台灣基督宣教史深具意義，呼籲重視文化資產保存並停止強制重劃作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

曾參與守護南山公墓的東門巴克禮歷史教育推廣協會總幹事李新元表示，二王基督教墓園所見證的是國共內戰時期，來自大陸各省的基督徒移民，在台落地生根與在地融合的歷史，是少數以庶民生活與生命禮俗主題有關的戰後初期歷史遺產。不幸的是，這段歷史還未被好好研究，就因為眷村改建及教會遷移而快速消逝。但如同日治時期的灣生與殖民地官僚研究日益受到重視，這段華人基督徒遭受共黨迫害的大離散史，對台灣戰後歷史研究的重要性不容抹滅。

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