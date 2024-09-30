防「800車滅頂」惡夢重演　高市府宣布停班課後309處開放停車

▲陳其邁進行防颱視察。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

山陀兒颱風持續逼近，可能從屏東、高雄一帶登陸影響，高雄較嚴重時間會在周二至周四上半天，山區預估總累積雨量達800毫米。有鑒於凱米颱風來襲時高雄淹水有大樓地下室遭灌爆慘況，市府交通局公告，自市府宣布停班課後1小時起（至恢復上班課日上午6:30止），將開放全市309處場所，計9,705格停車位供民眾臨時停放車輛。

陳其邁今（30日）早上前往前往三民區、岡山區及仁武區視察，指示除了落實山區土石流警戒預防性撤離工作，並呼籲平地市民朋友應做好防颱工作，不讓災情重蹈覆轍。

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上次凱米颱風來襲時，三民區日安地球大樓堪稱「最慘受災戶」，地下3層樓停車場全被大水淹沒，造成近300輛汽車、500輛機車滅頂。

▲陳其邁要求抽水站及滯洪池操作人員務必堅守崗位。（圖／記者賴文萱翻攝）

為防止淹水慘況重演，陳其邁這次要求抽水站及滯洪池操作人員務必堅守崗位，另針對大樓地下室入口坡道施工中，尚未安裝防水閘門，馬上指示區長及里長協助大樓再加強防颱措施，避免再生發大樓地下室淹水災情。

高雄市交通局也公告，自市府宣布停班課後1小時起（至恢復上班課日上午6:30止）將開放全市309處場所，計9,705格停車位供民眾臨時停放車輛。

另外，除路口、公車招呼站10公尺內、消防栓前及橋樑以外（中都橋及願景橋開放停車），也將開放路邊紅黃線停車至上班日6:30時。停車方式以在不影響交通與人車行進之前提下，應緊臨路肩路邊停放，限停一排。

▲水利局各抽水站及移動式抽水機均已完成油料補充作業，操作人員也完成整備待命。（圖／記者賴文萱翻攝）

水利局表示，針對轄內91座抽水站(含截流站)、13處車行地下道、112台預佈移動式抽水機組及25處滯洪池皆已完成各項防汛準備，同時各抽水站及移動式抽水機均已完成油料補充作業，操作人員也完成整備待命，並有各項開口契約執行搶修搶險工作，以減少市民朋友生命財產損失。