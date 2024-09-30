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最好別給台人颱風命名權？「1原因」全場點頭笑瘋：不可不防

▲▼山陀兒颱風暴風圈觸及台灣陸地，預估在高屏一代登陸。（圖／氣象署提供）

▲山陀兒暴風圈觸及台灣陸地，預估在高屏一帶登陸。（圖／氣象署提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

山陀兒颱風逼近，就有網友納悶，為什麼中央氣象署會取「山陀兒」？不過，作家謝知橋就在臉書科普，颱風名字其實是來自世界氣象組織颱風委員會的14個會員國，台灣並不具命名資格。接著開玩笑說，如果台灣有命名權，恐怕會出現「米颱目」、「斷頭颱」，打趣道「不可不慎」，令眾人超有共鳴笑噴。

謝知橋在臉書科普，颱風名稱是由世界氣象組織颱風委員會命名的，「14個會員國各遞交10個名字，由此140個名字輪流。」據了解，颱風委員會成員國包含中國、菲律賓、香港、柬埔寨、澳門、泰國、日本、越南、南韓、北韓、寮國、新加坡、馬來西亞、美國。可以看到台灣並不在內，因此不具命名颱風的資格。另外，這次「山陀兒」颱風是由泰國命名。

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話鋒一轉，謝知橋表示，雖然台灣沒有命名資格，但若台灣真的有命名權，「恐怕會出現『米颱目』『斷頭颱』『注音颱』這類的東西，不可不慎。」

貼文一出，網友們秒爆共鳴，「還有『這位颱颱』」、「沒錯，或史颱客之類的名稱」、「可以叫『颱風假』，例句：颱風假來了但沒放颱風假」、「颱頭挺兇」、「愛情來的颱快」、「音浪颱強不晃」、「好好笑，颱厲害了！」、「槓上開花加一颱」、「別轉颱（馬上走開，不要回來）。」

許多人看完留言串紛紛笑瘋，「好希望進會員國，然後遞交一堆亂七八糟的諧音颱風名喔」、「其它國家翻譯時會非常痛苦吧」、「完了未來更不可能加入了」、「要台灣人放棄諧音哏Tainan了」、「看太多颱，颱都長得不像颱了」、「這裡根本是諧音哏大賽」、「不排除這就是他們不想台灣加入的原因」、「有多少留言就代表有多少與諧音哏直接相關的命名，就算現在加入，至少都要到下個世紀才能用完。」

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