山陀兒觸陸！直撲南台灣　「密集閃電訊號」曝

▲山陀兒颱風中心附近有非常密集的閃電訊號，持續增強中。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署最新資料顯示，中颱山陀兒7級風暴風圈半徑在今（30日）午12時碰觸到恆春半島，不排除發展為強烈颱風；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，現在看到颱風附近有非常密集的閃電訊號，山陀兒持續增強，即將迎來第一次強度巔峰。

「天氣風險 WeatherRisk」今發文表示，山陀兒颱風現在巴士海峽緩慢西行，預計明天來到高雄南方海面之後，受到北方槽線牽引，開始北轉、侵襲台灣。

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「天氣風險 WeatherRisk」PO出閃電圖示，並指出現在這個時間點，我們的閃電監測系統看到颱風中心附近有非常密集的閃電訊號，山陀兒颱風持續增強中，即將迎來第一次強度巔峰。

▲山陀兒颱風暴風圈觸及恆春半島，預估在高屏一帶登陸。（圖／氣象署提供）

氣象署最新資料顯示，目前颱風中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈已接觸恆春半島陸地，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成威脅。

氣象署簡任技正伍婉華說，陸警範圍包括台東、恆春半島、屏東、高雄，預估接近台灣時強度還會增強，登陸以前是極強中度颱風，甚至不排除發展為強颱，落在明天深夜，預估周三清晨從南部登陸，明到周四上半天是影響最劇烈的時候。

伍婉華表示，由於南部沒有山脈屏障，且颱風中心結構完整，預估此颱風會影響南部地區非常劇烈、影響時間也會拉長，適逢年度大潮，沿海留意海水倒灌，南部民眾做好防颱準備。