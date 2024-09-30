山陀兒兇猛！他卻嘆「不要放颱風假」　一票人秒懂：不知爽什麼

▲「山陀兒」歸速逼近台灣。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

颱風「山陀兒」兇猛，氣象署預估，周二到周四上半天影響最劇。不過一名鄉民卻坦言，「除非雨真的很大，不然我一個人在家也沒事做」，並沒很像放颱風假。引來不少網友點頭回應，「 +1，就算颱風假，還是有些人必須上班」、「+1，覺得花東真的很可憐」。

一名網友在PTT表示，看著中颱「山陀兒」來勢洶洶，但對他來講，並沒有很想放颱風假，「除非雨真的很大，不然我一個人在家也沒事做，大家跟我一樣嗎？」

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文章曝光後，一派網友也點頭回應，「+1，覺得花東真的很可憐」、「無薪假也不知道在爽什麼」、「 +1，就算颱風假，還是有些人必須上班」、「有做才有錢，沒做沒錢，爽在哪不懂」、「希望台灣平安無事，秋颱很可怕」。

但有人則認為，「如果颱風來還是放假吧，不想淋雨上班，當然最好不要來」、「但風雨就是會很大，通勤心情壞一整天」、「先放颱風假，再去上班領加班費阿」、「不想要颱風來跟不想放颱風假，是兩回事吧」。

事實上，勞動部曾解釋，颱風假並不是「假」的概念，即使縣市政府宣布停班，雇主仍可要求出勤，但勞工也可以拒絕，例如擔心上班途中不安全、可能危及性命，可行使「退避權」不出勤，也建議雇主不要扣薪，尤其一定不能扣發全勤獎金。

若公司決定放颱風假，勞工不用出勤，勞動部建議雇主宜不扣發工資，也不能視為曠工、遲到或強迫勞工用事假或其他假別處理，更不行強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。