中午開搶國慶晚會門票　防黃牛湧現！蔣萬安要求警察局加強巡查

記者袁茵／台北報導

「國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋舉行，北市府安排在30日中午12時開放民眾搶票，限量5000張，由於此為大巨蛋首次舉辦非體育賽事的大型活動，且卡司包括復出的天后「二姐」江蕙，民眾討論熱烈。被問到如何杜絕黃牛及系統大當機？台北市長蔣萬安表示，此次售票系統基本上是「準實名制」，會請警察局加強巡查黃牛票販售情況。

▲台北市長蔣萬安主持「山陀兒颱風防颱整備會議」。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安30日上午到台北市災害應變中心主持防颱整備會議，會後接受媒體訪問。針對國慶晚會即將到來，大巨蛋漏水如何預防？蔣萬安回應，體育局回報有進行各種整備工作，不管是沙包和必要設備，還有出入口防止淹水及防滑等各項工作都在進行，對於影響面積較大且為國慶晚會區域的地方，一定會要求遠雄於10月4日以前完成防漏水工程。

媒體追問，今天中午要開搶國慶晚會的門票，如何防止黃牛或大當機？蔣萬安提及，事前都有做過各項的推演，這一次開放給民眾的票券是透過udn售票網系統，udn售票網要登錄成為會員，基本上也是準實名制，所以希望通過這樣的方式來避免黃牛的情形。

蔣萬安指出，也會請警察局加強網路上面的巡查，嚴查各項黃牛票販賣的狀況，希望能夠將販賣黃牛票的情形降到最低，絕對避免。

除了已結束的「113年國慶晚會敬老票券線下索票」200組以外，今年國慶晚會開放5000席次給一般民眾免費索票入場，以「udn售票網線上系統」為主，線上索票將於9月30日中午12時開放，每人限索票兩張；同時也與KKday合作推出優惠折扣碼和旅遊套票組合，憑折扣碼即有機會抽中國慶晚會門票，詳細資訊請見KKday活動官網。

台北市觀傳局說明，國慶晚會將於10月5日下午4點開放入場，6點正式開始、預計晚間9點結束，預期當日人潮眾多，入場也須配合安檢作業，建議民眾提早到場；當天於台北大巨蛋旁的松菸大道將設置「第二現場」，全程以戶外投影幕同步轉播大巨蛋場內實況。