「超想放颱風假！」網狂喊最帥市長　蔣萬安：都會在晚上8點宣布

▲山陀兒逼近，各地風雨威脅也逐漸加大。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

中颱「山陀兒」來勢洶洶，周二到周四上半天是影響最明顯的時候，北部、東半部可能出現大雨或局部性豪雨，高雄山區、屏東則有豪雨等級以上的降雨。對此，上班族期許有颱風假，台北市長蔣萬安臉書也再次被網友湧入喊話，「市長我想要放颱風假！」

氣象署簡任技正伍婉華表示，山陀兒颱風最明顯時間從周二到周四上半天，逐漸靠近台灣過程還會增強，以完整結構影響台灣，明天下半天開始向北轉，甚至周三從南部北上，影響時間也會延長到周四，各地都會受到影響。

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氣象粉專「用事實說颱風」則指出，山陀兒颱風路徑持續西偏，對高雄、屏東威脅大增，各地的影響程度有極大變化，預估明天白天可能達放颱風假標準的縣市包括：屏東、台東、花蓮、宜蘭、台南、高雄、嘉義、雲林。明晚可能達標縣市為北北基、宜花東、南高屏。

「用事實說颱風」也說，由於周三是颱風影響最劇時候，全台縣市皆有達放颱風假標準的機會，周四可能達標縣市為東部山區、北部山區部分鄉鎮。也就是說，雲林到屏東、宜花東8縣市有連放兩天颱風假的機會，但是否放假，依各縣市政府公布為準。

對此，台北市民紛紛喊話，「帥哥市長，外面風雨好大，晚上八點要怎麼宣布你知道的」、「萬安，您是我今生今世看過最帥、最瀟灑的男人了，每當風雨來襲，您總是一聲下令，護及所有台北人的安危」、「雨很大，要放假嗎」、「全世界最帥的市長，明天應該風雨會變很強，可以讓市民安心的在家休息嗎」。

蔣萬安今（30日）回應，「我們一定會依據相關規定標準，以及過去慣例綜整評估，並且跟基北北桃4縣市持續溝通，原則上都會在晚上8點同步宣布」。

蔣萬安也重申，會依照相關標準跟規定來綜整研判、評估，一定跟4縣市共同討論，「確實看到網路社群上很多人Tag我，希望能宣布停班停課，但再次強調，氣象團隊對於台北市目前預估影響最大（時間點），應該是在2日到3日的時間，當然會隨時掌握颱風路徑，然後密切關注對台北市影響」。