颱風假再等等！北市週三、四風雨影響最大　蔣萬安：4市會同步宣布

記者袁茵／台北報導

中颱「山陀兒」龜速接近台灣，台大氣象團隊今在北市府防颱會議上指出，山陀兒不排除增強為強颱，預估10月1日北市將被納入陸上警報範圍，2日為風雨最大時間點。針對何時放颱風假，台北市長蔣萬安30日表示，對北市風雨影響最大時間為10月2至3日，一定會依據相關規定評估，並與基北北桃4市同步在晚上8點宣布。

▲台北市長蔣萬安主持山陀兒颱風防颱整備會議。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安30日上午到台北市災害應變中心主持防颱整備會議，台大氣象團隊報告，必須注意山陀兒仍持續增強，不排除有增強為強颱的機會，依目前暴風圈範圍有可能再增大；依目前颱風預測路徑，颱風將於1日深夜於屏東登陸後往東移動至東部近海北上，預估台北市將於1日傍晚被納入陸上颱風警報範圍，2日為風雨最大時間點。

針對氣象團隊預估台北市要到2日風雨最大，何時會宣布停班停課？蔣萬安會後受訪時表示，剛剛在會議中聽取氣象團隊報告，目前山陀兒颱風預估10月1日傍晚從屏東、高雄登陸，屆時對台北市風雨影響最大的時間預估於10月2至3日之間，「台北市如果被劃入陸警範圍，災害風險當然會大幅提升。」

蔣萬安提及，今天上午EOC召開各項整備會議，特別請局處加強各項整備工作，一定要持續秉持料敵從寬、禦敵從嚴，嚴陣以待態度；至於大家關心是否停班課，「我們一定會依據相關規定標準，以及過去慣例縱整評估，並且跟基北北桃4縣市持續溝通，原則上都會在晚上8點同步宣布」。

媒體追問，已有很多網友跑到臉書下留言喊話放假？蔣萬安重申，會依照相關標準跟規定來綜整研判、評估，一定跟4縣市共同討論，「確實看到網路社群上很多人Tag我，希望能宣布停班停課，但再次強調，氣象團隊對於台北市目前預估影響最大（時間點），應該是在2日到3日的時間，當然會隨時掌握颱風路徑，然後密切關注對台北市影響」。

另外，北市府原本預估10月1日起在路上掛中華民國國旗慶祝國慶，被問到會不會暫時拆除？蔣萬安回應，只要發布陸上颱風警報，就會請廠商隨時針對主要幹道，將懸掛的國旗拆除，一切一定以安全為最優先考量。