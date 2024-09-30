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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江蕙復出登大巨蛋獻唱　今中午開搶「國慶晚會門票」限量5000張

▲ 第17場江蕙演唱會-慶功（圖／記者黃克翔攝）

▲「二姐」江蕙將於國慶晚會復出，台北市觀傳局將於30日中午12時開放索票，限量5000張。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

「113年國慶晚會」即將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，此為國慶晚會時隔8年重返台北，也是大巨蛋首次舉辦非體育賽事的大型活動，且表演卡司包括復出的天后「二姐」江蕙，民眾早在索票前就討論熱烈；而台北市預計今（30）日中午12時開放民眾搶票，數量共5000張。

今年國慶晚會以「中華民國，生日快樂」作為節目禮讚主軸，結合「地球友善」與「文化共榮」兩大主題，規劃5段精彩節目，包括「國歌傳頌，光照國慶」、「舞力全開，盛情應援」、「文化盛綻，永續新篇」、「橫跨族群，唱響未來」及「齊心融合，團結共榮」。

台北市觀傳局介紹，國慶晚會將先由「國歌傳頌，光照國慶」拉開序幕，以國防部示範樂隊的激昂鼓聲迎接陸軍專科學校同學組成的國旗隊，高舉巨幅國旗進場；接著國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，將與巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷，共同帶領全場觀眾合唱中華民國國歌及國旗歌。

第二段節目「舞力全開，盛情應援」則邀請國內9支職籃球隊及中華職棒6支球隊的超人氣啦啦隊員參與演出，分別組成的「職籃女孩」、「職棒女孩」，加上今年新成立的「紅運少女」，接力帶來充滿活力的演出。第三段節目「文化盛綻 永續新篇」則由伊林超模林嘉綺領軍，帶領113位模特兒穿著本土設計品牌服裝走秀，新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN也將融合時尚與永續主題現場演唱。

第四段節目「橫跨族群，唱響未來」邀請多位國、台、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、湯運煥、紀曉君和翁立友，並與眾多舞團、合唱團共同演繹多元歌曲；晚會最後「齊心融合，團結共榮」則邀請全場觀眾齊聲合唱，共同慶祝中華民國生日，展現國人的團結與凝聚力，而江蕙也將登台為國慶晚會獻上萬眾期待已久的精彩演出。

除了已結束的「113年國慶晚會敬老票券線下索票」200組以外，今年國慶晚會也開放5000席次給一般民眾免費索票入場，以「udn售票網線上系統」為主，線上索票將於9月30日中午12時開放，每人限索票兩張；同時也與KKday合作推出優惠折扣碼和旅遊套票組合，憑折扣碼即有機會抽中國慶晚會門票，詳細資訊請見KKday活動官網。

觀傳局補充道，國慶晚會將於10月5日下午4點開放入場，6點正式開始、預計晚間9點結束，預期當日人潮眾多，入場也須配合安檢作業，建議民眾提早到場；當天於台北大巨蛋旁的松菸大道將設置「第二現場」，全程以戶外投影幕同步轉播大巨蛋場內實況。

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