毀滅性颶風海倫肆虐！　美東南部已89死仍逾270萬戶停電

We need to pray.



Hurricane Helene brought “unsurvivable” flooding flooding from Helene in the Chimney Rock, NC area.



Everything is gone…

pic.twitter.com/R9dfC1U9eL — Graham Allen (@GrahamAllen_1) September 29, 2024

文／中央社

颶風海倫肆虐美國東南部各州，摧毀道路和橋梁，對從佛羅里達州到維吉尼亞州帶來災難性洪水，今天仍有逾270萬戶停電，已知造成89人喪生。復原和大規模清理工作今天展開。

▲颶風海倫破壞威力強。（圖／翻攝X）



路透社根據地方和州政府官員提供的數據進行統計，颶風海倫（Hurricane Helene）至少造成69人死亡，官員擔心仍有罹難者遺體尚未被發現。有線電視新聞網（CNN）報導，南卡羅來納州、佛州、喬治亞州、北卡羅來納州、維吉尼亞州已有至少89人喪命。

法新社報導，毀滅性颶風海倫肆虐，造成道路淹水、停電和其他危害，風暴造成嚴重災損，強風暴雨使得部分城鎮儼然已從地圖上消失，截至今天仍有逾270萬戶停電。當局指出，搜救人員今天奮力設法盼能對有需要的災民提供援助。

My wife's family has a small trucking company in Charlotte, North Carolina about (5) hrs from Rutherford County, devastated by Hurricane Helene



He's donating (6) trucks loaded with pallets of water and everyday supplies



Prayers go out to the victims

pic.twitter.com/S1GSBfKXx1 — @Chicago1Ray (@Chicago1Ray) September 29, 2024

聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）的摩爾－麥樂（Lori Moore-Merrell）說：「地方、州和聯邦人員的搜救工作持續中。道路目前仍因積水和其也危害而嚴重封閉，阻礙復電、殘骸清理、搜救和災損評估等工作。」

國家氣象局（National Weather Service）局長葛蘭姆（Ken Graham）表示，由於水壩潰決造成風險，北卡羅來納州西部今天還有3處地點洪水依舊湍急。

他表示，災區天氣情況預計要到10月1日左右才可望緩和。

美國紅十字會（American Red Cross）的皮巴（Jennifer Pipa）表示，數以千計災民持續向紅十字會收容中心尋求協助。中央社邁阿密29日綜合外電報導）颶風海倫肆虐美國東南部各州，摧毀道路和橋梁，對從佛羅里達州到維吉尼亞州帶來災難性洪水，今天仍有逾270萬戶停電，已知造成89人喪生。復原和大規模清理工作今天展開。

路透社根據地方和州政府官員提供的數據進行統計，颶風海倫（Hurricane Helene）至少造成69人死亡，官員擔心仍有罹難者遺體尚未被發現。有線電視新聞網（CNN）報導，南卡羅來納州、佛州、喬治亞州、北卡羅來納州、維吉尼亞州已有至少89人喪命。

法新社報導，毀滅性颶風海倫肆虐，造成道路淹水、停電和其他危害，風暴造成嚴重災損，強風暴雨使得部分城鎮儼然已從地圖上消失，截至今天仍有逾270萬戶停電。當局指出，搜救人員今天奮力設法盼能對有需要的災民提供援助。

聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）的摩爾－麥樂（Lori Moore-Merrell）說：「地方、州和聯邦人員的搜救工作持續中。道路目前仍因積水和其也危害而嚴重封閉，阻礙復電、殘骸清理、搜救和災損評估等工作。」

國家氣象局（National Weather Service）局長葛蘭姆（Ken Graham）表示，由於水壩潰決造成風險，北卡羅來納州西部今天還有3處地點洪水依舊湍急。

他表示，災區天氣情況預計要到10月1日左右才可望緩和。

美國紅十字會（American Red Cross）的皮巴（Jennifer Pipa）表示，數以千計災民持續向紅十字會收容中心尋求協助。