毀滅性颶風海倫肆虐！　美東南部已89死仍逾270萬戶停電

We need to pray. Hurricane Helene brought “unsurvivable” flooding flooding from Helene in the Chimney Rock, NC area. Everything is gone… pic.twitter.com/R9dfC1U9eL

文/中央社

颶風海倫肆虐美國東南部各州,摧毀道路和橋梁,對從佛羅里達州到維吉尼亞州帶來災難性洪水,今天仍有逾270萬戶停電,已知造成89人喪生。復原和大規模清理工作今天展開。

▲颶風海倫破壞威力強。(圖/翻攝X)



路透社根據地方和州政府官員提供的數據進行統計,颶風海倫(Hurricane Helene)至少造成69人死亡,官員擔心仍有罹難者遺體尚未被發現。有線電視新聞網(CNN)報導,南卡羅來納州、佛州、喬治亞州、北卡羅來納州、維吉尼亞州已有至少89人喪命。

法新社報導,毀滅性颶風海倫肆虐,造成道路淹水、停電和其他危害,風暴造成嚴重災損,強風暴雨使得部分城鎮儼然已從地圖上消失,截至今天仍有逾270萬戶停電。當局指出,搜救人員今天奮力設法盼能對有需要的災民提供援助。

My wife's family has a small trucking company in Charlotte, North Carolina about (5) hrs from Rutherford County, devastated by Hurricane Helene



He's donating (6) trucks loaded with pallets of water and everyday supplies



Prayers go out to the victims

