颶風海倫釀64死！男直播「洪水沖進家門」恐怖瞬間　水壩瀕潰堤

▲ 洪水沖進傑佛瑞家中,他趕緊到閣樓逃命。(圖/翻攝自臉書)

記者陳宛貞/綜合外電報導

颶風海倫(Helene)26日登陸美國佛羅里達州大彎區,帶來的強烈風雨引發土石流、洪水災情,在東南部造成前所未有的破壞,死亡人數增至64人,還有近350萬人無電可用。田納西州水壩因暴雨瀕臨潰堤,一名男子直播拍下洪水淹進家中的瞬間,畫面令人震驚。

Elizabethton, TN



The effects of Hurricane Helene's rain and winds are causing damage across East Tennessee. pic.twitter.com/YpO6L3Q49u