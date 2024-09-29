颶風海倫釀64死！男直播「洪水沖進家門」恐怖瞬間　水壩瀕潰堤

▲ 洪水沖進傑佛瑞家中，他趕緊到閣樓逃命。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

颶風海倫（Helene）26日登陸美國佛羅里達州大彎區，帶來的強烈風雨引發土石流、洪水災情，在東南部造成前所未有的破壞，死亡人數增至64人，還有近350萬人無電可用。田納西州水壩因暴雨瀕臨潰堤，一名男子直播拍下洪水淹進家中的瞬間，畫面令人震驚。

Elizabethton, TN



The effects of Hurricane Helene's rain and winds are causing damage across East Tennessee. pic.twitter.com/YpO6L3Q49u — blue pill red pill your choice (@andred928) September 27, 2024

綜合《每日郵報》等外媒，田納西州伊麗莎白頓（Elizabethton）居民傑佛瑞（Jeffrey Fuller）和姊妹凱拉（Kayla Fuller）因洪水受困家中，他在臉書直播的畫面可見，屋外儼然變成一條水流湍急的河川，附近房屋一樓有一半以上泡在水中，鏡頭一轉可見大水已經沖進屋內。

傑佛瑞當時正在趕緊對姊妹大喊，「水來得很快，我們得上去閣樓，愛你們」，接著就結束直播。他女兒後來說明，他們受困5小時後平安脫困，但除了撿回一條命之外「失去一切」。

田納西州雖躲過如佛州和喬治亞州的強陣風，但因海倫速度放緩帶來強降雨，諾利查基大壩（Nolichucky Dam）一度瀕臨潰堤，每秒洩洪超過2萬立方英尺，相當於每3秒就有一座奧運游泳池的水量湧出。

▲▼ 北卡裡面淹成河流，車輛泡水。（圖／路透）

▲▼ 佛州也淹成水鄉澤國。（圖／路透）

據《美聯社》統計，海倫已在佛州、喬治亞州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州及維吉尼亞州造成64人死亡，其中包括消防員、一名母親和她僅1個月大的雙胞胎、一名89歲婦女，還有包括兒童在內的數十名重傷患者正在醫院接受治療。

截至28日中午，南卡州有逾100萬戶家庭及企業斷電，喬治亞州有75萬戶，北卡州有60萬戶，此外包括佛州、維州、俄亥俄州、肯塔基州停電災情也相當嚴重，印第安納州、西維吉尼亞州及田納西州也有數萬人受到影響。

阿帕拉契山脈南部部分地區的歷史性洪災至28日仍在持續，第一批救難人員在艱困條件下終於挺進災區。喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）親自勘災後形容，「看起來就像有炸彈爆炸」；北卡官員則坦言，洪水來得措手不及，多座基地台倒塌，有礙救援及重建工作，在通訊復原前無法提供確切傷亡。

▲ 颶風過後路面一片狼藉，有房屋屋頂整片墜地。（圖／路透）

總統拜登聲明表示，「我對颶風海倫在東南部造成的生命損失與破壞深感悲痛，政府與州、地方官員保持聯絡，確保社區得到所需支持與資源」，聯邦緊急事務管理署（FEMA）署長克瑞斯維爾（Deanne Criswell）也正前往東南部，和地方官員一起評估損失。

副總統、民主黨總統候選人賀錦麗28日則聲明稱，「我的心與每個受到颶風海倫影響的人同在」，「拜登總統與我仍致力確保所有社區和州不必單獨應對災難，聯邦工作人員正在當地為受災家庭提供支持，已提供食物、水與發電機等關鍵資源」。