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將球還給大谷翔平！日本企業家競標「50轟全壘打球」　出價3316萬

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平全壘打球的最高競標價已經來到120萬美元。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國職棒大聯盟MLB道奇隊日籍球星大谷翔平，於當地時間19日擊出第50支全壘打，連同先前2次盜壘成功，使得單季紀錄達到50轟、51盜，就連日本企業家田中裕輔也對如此佳績感到敬佩不已，因此他參與了全壘打球在Goldin上的競標，目前競標額已經來到120萬美元（約新台幣3790萬8000元）。

根據日媒《日刊體育》，田中裕輔是日本尚玉集團（JADE GROUP）的共同創業者，該企業本身經營銷售鞋子和相關時尚產品的郵購網站「LOCONDO」，他昨（28）日在社群平台X上發文，透露自己也參與大谷翔平50轟、50盜全壘打球在美國拍賣網站「Goldin Auctions」的競標，當時的起標價為50萬美元，而他決定出價105萬美元（約新台幣3316萬9500元），成為當時金額最高的競標者。

田中裕輔在發文透露參與競標的理由，「大谷翔平優秀的表現帶給人們興奮與感動，然而對於這顆全壘打球並未回到大谷選手的身邊，我感到相當悲傷。我平常受到體育界的照顧，因此我在思考自己到底能為體育界做出什麼貢獻時，最終決定讓這顆球回到大谷選手的身邊。」

不過，畢竟是全球最受矚目球星突破紀錄的全壘打球。田中裕輔再度於台灣時間今（29）日凌晨3時30分發文，透露目前的最高競標金額已經來到120萬美元，加上手續費便來到146萬美元，合計突破2億日圓，從時差來看，當時已經是舊金山的周六白天，因此他推斷投標120萬美元的競標者可能是位在美國的人。

據悉，有意願購買的買家除了參與競標外，還可以選擇在10月9日之前，以直購價450萬美元把該顆棒球帶回家。

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