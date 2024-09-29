將球還給大谷翔平！日本企業家競標「50轟全壘打球」　出價3316萬

▲大谷翔平全壘打球的最高競標價已經來到120萬美元。（圖／路透）
記者羅翊宬／編譯
美國職棒大聯盟MLB道奇隊日籍球星大谷翔平，於當地時間19日擊出第50支全壘打，連同先前2次盜壘成功，使得單季紀錄達到50轟、51盜，就連日本企業家田中裕輔也對如此佳績感到敬佩不已，因此他參與了全壘打球在Goldin上的競標，目前競標額已經來到120萬美元（約新台幣3790萬8000元）。
根據日媒《日刊體育》，田中裕輔是日本尚玉集團（JADE GROUP）的共同創業者，該企業本身經營銷售鞋子和相關時尚產品的郵購網站「LOCONDO」，他昨（28）日在社群平台X上發文，透露自己也參與大谷翔平50轟、50盜全壘打球在美國拍賣網站「Goldin Auctions」的競標，當時的起標價為50萬美元，而他決定出價105萬美元（約新台幣3316萬9500元），成為當時金額最高的競標者。
田中裕輔在發文透露參與競標的理由，「大谷翔平優秀的表現帶給人們興奮與感動，然而對於這顆全壘打球並未回到大谷選手的身邊，我感到相當悲傷。我平常受到體育界的照顧，因此我在思考自己到底能為體育界做出什麼貢獻時，最終決定讓這顆球回到大谷選手的身邊。」
変な時刻に目覚めたら値段上がってましたがもちろんまだ戦います— 田中裕輔 Yusuke Tanaka (@Yusuke_Tanaka) September 28, 2024
$ 1.2M、手数料込みで$ 1.46Mだから落札価格は2億円超えました
この時刻で動くって事はやっぱ米国かな？
LAはいま土曜日のお昼だし… https://t.co/RYxvsxImVW pic.twitter.com/9MJlJTvmMf
不過，畢竟是全球最受矚目球星突破紀錄的全壘打球。田中裕輔再度於台灣時間今（29）日凌晨3時30分發文，透露目前的最高競標金額已經來到120萬美元，加上手續費便來到146萬美元，合計突破2億日圓，從時差來看，當時已經是舊金山的周六白天，因此他推斷投標120萬美元的競標者可能是位在美國的人。
據悉，有意願購買的買家除了參與競標外，還可以選擇在10月9日之前，以直購價450萬美元把該顆棒球帶回家。
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